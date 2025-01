Ibrahimovic esce allo scoperto su Rashford: è la conferma ufficiale

Ibrahimovic ha parlato dell’operazione Rashford prima di Milan-Cagliari, dal dirigente è arrivata una importante conferma

Marcus Rashford è il grande obiettivo di mercato di questo gennaio del Milan. Il giocatore è in uscita dal Manchester United ed è stato offerto a diverse squadre in Europa, fra cui anche Borussia Dortmund e Juventus. I rossoneri stanno prendendo in seria considerazione l’idea di acquistarlo, tanto che in settimana c’è stato un incontro con suo fratello agente in città. L’operazione però è complicata e nemmeno poco per stipendio e formula.

La pista resta aperta e da qui a fine mese può succedere di tutto. Di Rashford ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic prima di Milan-Cagliari. Lui conosce l’inglese più di tutti perché ci ha giocato insieme al Manchester United quando l’attaccante era giovanissimo. “Oggi è più uomo“, ha detto lo svedese ai microfoni di DAZN. Uno degli aspetti che piace al dirigente e al Milan in generale è la versatilità: “Era forte già da giovane, sa giocare a destra, al centro, a sinistra. Sa fare tutte le posizioni“, ha aggiunto Ibra.

Più interessanti le dichiarazioni a Sky Sport sulla trattativa con Rashford: “Non so se serve tanto per convincerlo perché il Milan è uno dei più grandi club al momento e tutti vogliono giocarci. Ma è un’operazione difficile e con lui non abbiamo ancora parlato“. Una conferma che qualcosa di concreto c’è, da qui a chiuderla però ci passa in mezzo un grande mare.

Nelle ultime ore si registra un forte inserimento del Barcellona per l’attaccante del Manchester United. Come scrive Relevo, la prossima settimana ci saranno nuovi contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. I blaugrana da tempo stanno cercando un esterno sinistro e infatti si è parlato anche di Rafael Leao, in estate e nelle scorse settimane. Ora c’è l’opportunità Rashford che Deco, direttore sportivo dei catalani, sta pensando di cogliere.

Il Barcellona è sempre alle prese con problemi di natura finanziaria, gli stessi che hanno messo a serio rischio l’ iscrizione di Dani Olmo e di Pau Lopez nelle liste de LaLiga. L’allarme però è rientrato ed entrambi sono stati regolarmente iscritti. Ora si pensa addirittura a Rashford e con forza: la prossima settimana, dopo la Supercoppa spagnola, ci saranno nuovi contatti. Il Milan resta alla finestra in attesa di sviluppi: Ibrahimovic sa di avere il gradimento del ragazzo, ma per arrivarci c’è bisogno che diversi pezzi si incastrino perfettamente nel puzzle.