Conceicao sorride: torna dopo oltre tre mesi

Le ultime notizie da Milanello. Il calciatore ha riabbracciato il gruppo dopo l’infortunio di gennaio: il punto della situazione da Carnago

Sono passati ormai più di tre mesi dall’infortunio che lo ha fermato nel corso del match di Champions League. Un infortunio che di fatto gli ha cambiato il futuro. Ora è tornato a disposizione di Sergio Conceicao.

Era il 22 gennaio 2025 quando Emerson Royal era costretto a lasciare il campo nel corso di Milan-Girona, per via di una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Quella sarebbe potuta essere l’ultima partita in maglia rossonera del brasiliano, che il Diavolo era intenzionato a vendere. C’era soprattutto il Galatasaray in prima linea per acquistarlo, oltre ad alcune squadre di Premier League, ma lo stop grave ha bloccato tutto.

Il Milan ha comunque preso Walker e venduto Davide Calabria, ma per Emerson Royal l’addio è stato rimandato. Oggi – come confermato a MilanLive.it – il terzino ha lavorato con il resto del gruppo e potrebbe strappare la sua prima convocazione dopo oltre tre mesi per la sfida contro il Genoa. Con il 3-4-3 è probabile che in caso di necessità venga utilizzato come braccetto di destra, ruolo che ha ricoperto in passato.

Milan, il punto su Luka Jovic: la situazione

Chi non ha lavorato con la squadra è invece Luka Jovic, che non ha ancora smaltito la lombalgia acuta che non gli aveva permesso di scendere in campo contro il Venezia. In quella circostanza è stato Tammy Abraham a prendere il suo posto. Nella ripresa poi c’è stato spazio per Santi Gimenez.

Dalle parti di casa Milan si respira serenità per quanto riguarda Luka Jovic. Contro il Bologna, il prossimo 14 maggio a Roma ci sarà . Da capire, invece, se sarà convocato per la sfida di Genova. C’è cauto ottimismo anche in questo caso, ma non c’è alcuna fretta ed esigenza di mandarlo in campo a tutti i costi.

Ci sarà così modo per Gimenez di provare a guadagnare terreno e fiducia in vista delle prossime gare. Abraham giocherà ma il suo futuro appare segnato e lontano dal Diavolo. L’ottimo momento di Luka Jovic, che corre verso la permanenza, lo ha spinto ancor di più lontano dal Milan. Troppo alto il suo stipendio per pensare di andare avanti insieme anche la prossima stagione.