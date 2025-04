Conceicao e Jovic ancora rossoneri: il doppio annuncio del Milan

Le dichiarazioni del Direttore tecnico del Milan prima del calcio d’inizio del match contro il Venezia. Ecco le sue parole

Squadra che vince non si cambia. Il Milan di Sergio Conceicao è pronto a scendere in campo con la stessa formazione che ha battuto l’Inter in Coppa Italia.

Una vittoria che ha dato entusiasmo e serenità a tutti. Ora però bisogna tenere alta la guardia per ottenere ancora risultati positivi. Il futuro di molti sembra, infatti, passare anche da queste partite – come quella contro il Venezia – che apparentemente sembrano inutili.

Geoffrey Moncada, intervenuto ai microfoni DAZN nel pre partita di Venezia-Milan, ha fatto il punto della situazione, guardando chiaramente alla finale di Coppa Italia: “Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A – afferma il Direttore tecnico dei rossoneri -, non siamo contenti. Vincere trofei è importante per noi, per un club come il Milan: vogliamo vincere la Coppa Italia, unica chance per arrivare in Europa”.

“Parliamo sempre di gol, ma ci sono anche le prestazioni che sono interessanti. Tante partite abbiamo sbagliato e potevamo fare di più. Abbiamo una struttura, siamo l’AC Milan, c’è la gente che lavora. Pensiamo ad un DS per sviluppare il club, per fare un altro step. Ma abbiamo una struttura ed un’organizzazione che è già importante”.

Milan, da Conceicao a Jovic: ecco il loro futuro

Nel corso dell’intervista si parla anche del futuro di Sergio Conceicao e Luka Jovic, i protagonisti principali di questo momento.

D’altronde in questi giorni si sta sempre più sostenendo che il tecnico portoghese può rimanere in rossonero “Siamo molto contenti. Il mister ha lavorato tanto in 3 mesi: ha portato una metodologia e un’intensità importante a Milanello. Lavoriamo bene insieme”.

Geoffrey Moncada, dunque, conferma come in via Aldo Rossi ci sia soddisfazione del lavoro svolto da parte di Sergio Conceicao, nonostante una classifica deficitaria e un’eliminazione dalla Champions League davvero prematura. Le possibilità di vedere Conceicao ancora in panchina appaiono dunque in crescita.

Con il portoghese alla guida ci sarebbe certamente anche Luka Jovic, l’uomo derby, l’uomo del momento. L’ex Fiorentina potrebbe restare al Milan a prescindere: “Bravo a lui e al mister – afferma il Dt Geoffrey Moncada -, hanno lavorato per arrivare a questo livello. Sul contratto abbiamo tutto sotto controllo: non è un rinnovo ma un’opzione. Siamo contenti di lui, ha fatto bene e spero faccia ancora bene in queste ultime partite”. Il Direttore Tecnico conferma dunque che il Milan è pronto ad esercitare l’opzione per il rinnovo di un ulteriore anno