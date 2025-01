L’obiettivo per giugno è dichiarato, assalto Milan in casa Fiorentina

Obiettivo in casa Fiorentina per il Milan che cerca rinforzi per la propria rosa sia per gennaio che per la prossima stagione.

Il Milan è molto attivo in queste ore in sede di mercato con i rossoneri che sono pronti a chiudere diversi affari per migliorare l’organico a disposizione di Sergio Conceicao.

Dopo la vittoria in Supercoppa italiana il Milan è pronto a rituffarsi in campionato per cercare una rimonta sulle rivali per il quarto posto. Un obiettivo che Sergio Conceicao ha annunciato subito dopo il successo in Arabia Saudita con la dirigenza che appare pronta a regalare rinforzi sin da subito per rendere ancora più competitiva la formazione. Si lavora però anche in vista di giugno con il Milan pronto ad andarsi ad assicurare uno dei migliori talenti giovani talenti italiani.

Calciomercato, occhi in casa Fiorentina per il Milan

Michael Kayode piace al Milan che sta pensando a lui per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Il terzino della Fiorentina potrebbe arrivare per prendere il posto di Davide Calabria, in scadenza di contratto con il club meneghino.

Classe 2004, il laterale destro sta trovando poco spazio alla corte di Raffaele Palladino in questa stagione con l’ex tecnico del Monza che per il ruolo di terzino destro sembra preferire Dodò. In queste ore il destino di Kayode appare in bilico con il giovane talento che potrebbe accettare una nuova destinazione per andare a giocare con maggiore continuità in questa seconda parte di campionato.

Una delle squadre maggiormente interessate al cartellino del difensore è il Parma che avrebbe proposto ai viola uno scambio con Coulibaly. Su Kayode c’è però anche la Roma, da tempo alla ricerca di un terzino destro tanto che i giallorossi avrebbero sondato il terreno anche con Davide Calabria anche se le richieste di ingaggio del capitano del Milan appaiono troppo alte per i capitolini.

Il Milan seguirà quindi con attenzione l’evolversi della situazione riguardante Kayode per capire se il terzino saluterà la Fiorentina a titolo definitivo o temporaneo. L’intenzione dei rossoneri è quella di provare a prenderlo in vista della prossima estate con il terzino che potrebbe andare ad affiancare Emerson Royal per comporre una coppia di terzini affidabili a disposizione di Sergio Conceicao. La speranza del Milan è quella di riuscire a portarlo in rossonero per una somma intorno ai 15 milioni di euro.