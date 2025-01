Al Milan non gioca più: da colpo a ultima scelta

Un investimento davvero discutibile, oggi sicuramente bocciato, quello fatto dal Milan l’estate scorsa

Dopo la panchina alla prima giornata di Serie A, si è preso subito il Milan giocando titolare contro il Parma, la Lazio e il Venezia, oltre che in Champions League contro il Liverpool.

Di fatto Strahinja Pavlovic è diventato un protagonista della squadra rossonera immediatamente. In un momento non certo facile, il calciatore era riuscito a diventare anche un idolo della tifoseria, grazie alla sua grinta, grazie alla sua voglia di non mollare mai.

All’Olimpico, poi, lo scorso 31 agosto l’ex difensore del Salisburgo aveva trovato pure il gol. Almeno personalmente tutto sembrava andare per il verso giusto, ma pian piano Pavlovic è scivolato indietro nelle gerarchie, con Paulo Fonseca che alla fine aveva deciso di puntare costantemente su Malick Thiaw e Matteo Gabbia.

Da tre partite sulla panchina del Milan si è seduto Sergio Conceicao e la situazione per il serbo non è cambiata. Da domani, di fatto, si giocherà ogni tre giorni, e inevitabilmente il tecnico ex Porto dovrà fare dei cambi. Capiremo se già contro il Como ci saranno delle sostituzioni, ma è molto probabile che tocchi a Matteo Gabbia.

Acquisto discutibile, Pavlovic è sparito

Così Pavlovic fino a questo momento ha raccolto 14 presenze, per circa 920 minuti. L’ultima partita da titolare in Serie A risale al 9 novembre, quando il Milan prese tre gol dal Cagliari, poi qualche minuto contro la Juve e l’Empoli. Da oltre un mese, in campionato solo panchina e zero minuti contro Atalanta, Genoa, Verona, Roma e Cagliari.

Pavlovic ad oggi è una riserva e verosimilmente una quarta scelta da venti milioni di euro. Una scelta che fa discutere visto che i soldi investiti non sono stati pochi. Soldi che il Milan avrebbe potuto spendere per migliorare altri reparti. Oggi il Diavolo sta guardando a rafforzare la difesa con l’inserimento di altri giocatori. Così si sta pensando seriamente a Walker, che oltre a fare il terzino destro, dove si sono spesi 14 milioni di euro per Emerson Royal, può agire da centrale.

Non va dimenticato, inoltre, l’intesse concreto per Mosquera del Valencia. I dubbi su Pavlovic sono davvero parecchi e il futuro resta tutto da scrivere. In estate potrebbe essere messo sul mercato se nemmeno Sergio Conceicao dovesse decidere di puntarci, ma l’avventura del portoghese è appena iniziata. Il tempo ci dirà cosa farà con il serbo.