Il Milan ha un altro problema da risolvere: c’è una clamorosa ipotesi

Il giocatore non trova spazio nemmeno con Conceicao: il Milan deve risolvere l’ennesimo problema, tutti i dettagli

Siamo quasi a metà gennaio e, per il momento, il Milan non ha ancora ufficializzato acquisti né cessioni. Eppure, stando alle indiscrezioni, quella rossonera è fra le società più attive. Si cercano rinforzi per alzare il livello della squadra e per rientrare il prima possibile nella corsa Champions. Il pareggio col Cagliari di sabato ha complicato ulteriormente la situazione ma nulla è ancora deciso e c’è ancora tanto da giocare.

Sergio Conceicao deve lavorare molto sull’aspetto mentale di una squadra che ha un palese problema di atteggiamento. Dopo l’entusiasmo per la Supercoppa, ci si aspettava tutt’altro tipo di prestazione; invece, è arrivato un pareggio e quindi ancora l’amaro in bocca. L’allenatore deve essere aiutato dalla società sul mercato: bisogna scegliere fra Rashford e Walker e nel frattempo si cerca un centrocampista. In uscita, è stato piazzato Okafor, ma c’è un problema da risolvere (l’ennesimo).

Stipendio altissimo ma non gioca mai: il Milan vuole cederlo

Quella di Luka Jovic è stata una stranissima parabola: dopo un’ottima stagione (con ottimi numeri), il Milan ha deciso di rinnovargli il contratto per un altro anno: la nuova scadenza è quindi a giugno 2025 e, nel frattempo, la società gli aveva dato anche il via libera per prendere la maglia numero nove. Tutto questo faceva pensare per lui un ruolo da protagonista, e invece finora ha accumulato soltanto tre presenze.

Nel frattempo Jovic ha avuto anche un serio problema di pubalgia che lo ha costretto anche all’operazione. Adesso è recuperato ma continua a non vedere il campo nemmeno con Sergio Conceicao. A quanto pare, non rientra nei piani nemmeno del nuovo allenatore, come non lo era per Fonseca. In tutto ciò, l’attaccante serbo percepisce un ingaggio da 3 milioni, quindi piuttosto pesante per essere fuori dal progetto.

Il Milan spera di piazzarlo in questo mercato di gennaio, così da risparmiare tanti soldi – che potrebbero essere utilizzati per un acquisto. Il problema è che, finora, non sono arrivate proposte concrete: Calciomercato.com parla di un interesse del Fenerbahce ma la pista è svanita. L’entourage del giocatore cerca una nuova sistemazione ma nel frattempo il tempo stringe. Addirittura, la società sta pensando di lasciare andar il giocatore a costo zero pur di liberarsene.

La questione Jovic è solo l’ennesimo esempio degli errori commessi dalla dirigenza in estate. Errori gravi di valutazione che adesso sono difficili da risolvere. Il rischio, molto probabile, è che alla fine Jovic resti sul groppone fino a luglio, fino a quando, probabilmente, non gli sarà rinnovato il contratto. Così il Milan perderebbe un altro giocatore a costo zero dopo averlo pagato lautamente per un anno.