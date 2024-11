Jovic via con lo scambio: nuovo rinforzo dalla Turchia

Luka Jovic è destinato a lasciare il Milan nel 2025, molto probabilmente già nel corso del calciomercato di gennaio: possibile scambio col serbo

Il mese di gennaio non è poi così lontano. Il Milan sta programmando il prossimo calciomercato, con cui Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic proveranno a rafforzare una rosa che fin qui ha presentato delle lacune.

L’obiettivo numero uno, non è un segreto, è l’acquisto di un centrocampista dopo lo stop di Ismael Bennacer, che ha complicato i piani del Diavolo, ma il club rossonero sta pensando anche a mettere le mani anche su un vice Theo Hernandez. I nomi fatti in queste settimane sono già davvero parecchi, ma è presto per capire su chi il Milan vorrà davvero puntare. Ora la testa è chiaramente al campionato e alle prossime partite davvero fondamentali. La dirigenza rossonera, però, pensa anche alle cessioni. Il club proverà a dire addio – non ci è riuscito in estate – agli esuberi Divock Origi e Fode Ballo-Toure, completamente fuori dal progetto di Paulo Fonseca. E’ ai margini, inoltre, anche Luka Jovic, che non faticherebbe a trovare squadra. Il serbo, però, deve voler lasciare il Milan e non è così scontato che sia davvero il suo desiderio.

Milan, Jovic in Turchia: due possibili affari

In Italia ci sta pensando la Juventus, ma soprattutto il Torino, chiamato a sostituire Duvan Zapata. Non mancano le offerte dall’estero: piace in Liga e in Turchia. L’interesse da Istanbul non è certo nuovo, con il Galatasaray che è tornato alla carica dopo il brutto stop di Mauro Icardi.

E’ ovvio che la cessione di Jovic potrebbe garantire delle opportunità al Milan. In queste ore si sta parlando di una sorta di diritto di prelazione per Samuele Ricci, in caso di cessione al Torino. Ma se il serbo dovesse accettare il Galatasaray, attenzione a dei possibili scambi. Ad Istanbul, d’altronde, c’è quel Victor Nelsson che il Milan non ha mai smesso di seguire. Può essere un’opportunità soprattutto adesso che non sta giocando con continuità. Servirebbe chiaramente un conguaglio a favore dei turchi, che mai come questa volta potrebbero aprire alla cessione del danese. Un’altra idea? Il brasiliano classe 1999 di Joinville, Gabriel Sara, ma anche in questo caso il Diavolo dovrebbe versare un’importante somma per chiudere lo scambio.