Se dovesse saltare Rashford il Milan tenterebbe il colpo in Serie A

Il Milan guarda in Serie A per trovare un’alternativa a Marcus Rashford nel caso in cui dovesse saltare l’affare per prendere l’attaccante inglese.

Il pareggio contro il Cagliari ha messo in mostra tutte le lacune della rosa del Milan mostrate anche sotto la guida di Paulo Fonseca e Sergio Conceicao è pronto a correre ai ripari per provare a migliorare la rosa.

Il tecnico portoghese ha chiesto alla dirigenza alcuni interventi sul mercato per provare a sistemare una rosa che sta facendo fatica ad esprimersi ad altissimi livelli. La vittoria in Supercoppa italiana aveva illuso i tifosi di aver trovato finalmente la giusta quadra per quello che riguarda il gioco ma il pareggio contro i rossoblu ha riportato tutti con i piedi per terra e fatto infuriare il nuovo allenatore. Il Milan è quindi alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato e nel mirino c’è da tempo Rashford. Se non dovesse arrivare l’inglese il club dovrà trovare un’alternativa e nel mirino c’è un giocatore della Serie A.

Milan, nuovo nome per l’attacco: colpo in Serie A

Nel caso in cui dovesse saltare l’affare Rashford, il Milan farebbe un tentativo per Dan Ndoye del Bologna. L’esterno offensivo svizzero sta vivendo una stagione altalenante con la maglia rossoblu ma è migliorato in zona realizzativa. I rossoneri sono alla ricerca di un esterno destro offensivo che possa giocare anche da seconda punta ed il classe 2000 piace a dirigenza e allenatore.

Il Bologna non vorrebbe privarsi della sua stella durante il mercato di gennaio con il Napoli che ha già bussato alla porta dei rossoblu per chiedere informazioni sul giocatore considerata la prossima cessione di Kvaratskhelia. Il Milan potrebbe decidere di investire il budget stanziato su Rashford per arrivare all’esterno offensivo degli emiliani che ha sicuramente un ingaggio più contenuto rispetto al collega inglese.

Al momento il Milan è però concentrato sulle trattative con il Manchester United per cercare di arrivare all’obiettivo principale che è sempre rappresentato da Rashford. La punta inglese è ormai fuori dai piani dei Red Devils ed il suo addio appare certo. La sua preferenza è per i rossoneri, convinto da Ibrahimovic che ha giocato con lui diversi anni fa.

Sarà fondamentale per il Milan trovare però l’intesa con il Lipisa per la cessione di Okafor che negli ultimi giorni ha visto rallentare la trattativa. Il club tedesco si sta infatti guardando attorno per trovare nuove soluzioni per il proprio attacco e rischia di sfumare un’entrata importante per i rossoneri.