Clamoroso Okafor, trasferimento al Lipsia cancellato: il motivo

Il giocatore svizzero era già volato in Germania per la nuova avventura professionale, ma poco fa è emerso che il trasferimento è saltato: ecco le ultime notizie.

Era tutto fatto per il passaggio di Noah Okafor al Lipsia. Lunedì il calciatore aveva preso un volo da Milano in direzione Germania per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto. Ma qualcosa è andato storto.

Come rivelato dal giornalista Philipp Hinze di Sky Sport Deutschland, il club tedesco ha annullato l’operazione. Un colpo di scena improvviso, dato che le parti avevano concordato ogni dettaglio e non sembrava esserci più alcun ostacolo. Ricordiamo che Lipsia e Milan avevano stipulato un’intesa per il trasferimento in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Milan, Okafor non va al Lipsia: cosa è successo

Il motivo della cancellazione del trasferimento riguarda le condizioni fisiche di Okafor. Le visite mediche effettuate hanno evidenziato che il calciatore non è totalmente guarito dal suo precedente infortunio muscolare e che non può essere un aiuto immediato per la squadra di Marco Rose. Il Lipsia preferisce non dare seguito all’accordo che aveva raggiunto con il Milan e con Noah stesso, che ora farà rientro a Milano.

L’ex Salisburgo era tornato ad allenarsi in gruppo recentemente, quindi sembrava essersi messo alle spalle il problema fisico che lo aveva tenuto fuori per un po’ di settimane dopo Milan-Genoa del dicembre scorso. Si trattava di una lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro, niente di grave. Evidentemente, i controlli medici effettuati in Germania non hanno convinto il Lipsia e l’operazione è clamorosamente saltata. Tra l’altro, il Milan fa sapere che Noah è sano, sta bene, proprio per questo sia giovedì che venerdì si era allenato in gruppo a Milanello.

Okafor rimane comunque un calciatore cedibile per il club rossonero, che però rischia di non poter più ottenere le condizioni favorevoli stipulate con il Lipsia. Il prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto fissato a 25 milioni rappresentava un buon accordo. Il club tedesco avrebbe coperto anche il pagamento dello stipendio fino a fine stagione. Sicuramente qualche squadra si farà avanti nei prossimi giorni, però le offerte potrebbero essere un po’ inferiori.