Esplode la bomba, torna Donnarumma: tifosi del Milan gelati

Il futuro di Gianluigi Donnarumma può gelare i tifosi del Milan: sta per succedere, nessuno lo avrebbe mai potuto prevedere

Il pari contro il Cagliari è alle spalle, Sergio Conceicao sta valutando le prossime mosse per riportare in alto il Milan. Dopo aver vinto la Supercoppa italiana, ora andranno messi a posto i giusti tasselli. Ed il calciomercato, in tal senso, è lì proprio per questo.

Si parla con grande insistenza della possibilità che la società rossonera possa effettivamente riuscire a portare Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United, a Milanello già nel mese di gennaio. Una trattativa che va avanti e che già tra una manciata di ore potrebbe offrire la clamorosa svolta. Nel frattempo per i tifosi rossoneri – a distanza – potrebbe presentarsi una possibilità che lascerebbe tutti di stucco, senza parole: il ritorno in Italia di Gianluigi Donnarumma.

Aveva salutato la squadra del suo cuore, che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio, nell’estate 2021. Un addio a zero, tra mille polemiche, finendo per firmare un ricco contratto con il PSG. Con il club di Al-Khelaifi in questi quasi quattro anni Donnarumma si è tolto parecchie soddisfazioni ma – spesso e volentieri – è stato anche al centro di aspre critiche per prestazioni non all’altezza della situazione.

Da tempo si parla di un suo possibile addio alla società campione di Francia in carica e così nel 2025 – molto probabilmente – sarà. Un ritorno che sta già lasciando senza parole i tifosi del Milan: a rivelare la scelta ormai sempre più probabile dell’estremo difensore una rivelazione dalla Spagna.

Donnarumma torna a Milano: rossoneri sotto choc

‘Fichajes.net’, portale particolarmente informato su fatti di mercato internazionale, ha descritto quello che potrebbe essere un clamoroso scenario. Già per il mese di gennaio si parla, infatti, con insistenza del possibile approdo di Donnarumma all’Inter.

Il club meneghino, lo si sa da tempo, è alla ricerca di un portiere di spessore che possa prendere le redini della difesa e molto presto sostituire Sommer, in scadenza il 30 giugno 2026 con l’Inter. A questo punto i contatti, secondo quanto riferito, sarebbero stati già avviati. Non sarà una trattativa semplice, a maggior ragione a stagione in corso, ma ogni porta può e deve rimanere aperta per il momento. Donnarumma è in scadenza nell’estate 2026.

Ad un anno dalla scadenza – senza rinnovo col PSG – potrebbe liberarsi per una cifra tutt’altro che esagerata. A 25 anni, nel pieno della maturità calcistica, sarebbe un grande affare per la dirigenza di Viale della Liberazione. Il nodo era e rimane legato all’ingaggio: al momento percepisce 10 milioni a stagione sotto la Tour Eiffel. Ma l’Inter ci sta davvero provando ed i tifosi rossoneri, stavolta, rischiano di ritrovarselo contro nei prossimi derby.