Ha stregato il Milan, colpo dal Como in arrivo

La dirigenza del Milan è rimasta stregata dalla prestazione di un talento del Como in occasione della partita vinta dai rossoneri sul campo dei lariani.

Il successo arrivato in rimonta sul campo del Como ha dato l’opportunità al Milan di restare agganciato al treno che porta alla qualificazione in Champions League con la dirigenza che ha potuto ammirare un talento della squadra di Fabregas.

La partita in casa del Como è stata tutt’altro che facile per il Milan che ha dovuto sudare molto per portare a casa i tre punti dovendo ribaltare la sfida nella seconda parte del secondo tempo. I padroni di casa hanno messo in mostra un’ottima prestazione con Cesc Fabregas che è apparso molto soddisfatto al termine della sfida. In particolare un calciatore ha fatto vedere grandi cose attirando l’attenzione della dirigenza del Milan che è decisa a fare un tentativo in vista della prossima estate, desiderosa di portarlo a Milanello.

Calciomercato Milan, nome nuovo per i rossoneri: colpo dal Como

Lucas Da Cunha, centrocampista offensivo del Como, è stato uno dei migliori in campo in occasione della partita tra i lariani ed il Milan con il francese che è finito nell’agenda di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, pronti a portarlo a Milanello in vista della prossima stagione.

Classe 2001, Da Cunha è un punto fermo della squadra di Cesc Fabregas che, con il passare della stagione, sta cercando di indietreggiare la sua posizione in campo portandolo ad essere un centrocampista centrale vero e proprio. Con la sua grande qualità il francese sta dettando i tempi di gioco del Como, risultando spesso tra i migliori in campo.

Il suo contratto con i lariani scadrà nel giugno del 2026, motivo per il quale, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo entro l’estate, il giocatore potrebbe salutare il club al termine della stagione. Il Milan non è l’unico club che sta pensando al centrocampista con la Lazio ed il Napoli che stanno osservando la situazione con il desiderio di mettere sul piatto un’offerta al termine del campionato in corso.

L’aver indietreggiato il raggio d’azione rispetto all’inizio di campionato ha reso Da Cunha un giocatore molto interessante per i grandi club, sempre più alla ricerca di un calciatore di qualità in mezzo al campo per dare la possibilità all’azione di svilupparsi da subito con calciatori di qualità. Un giocatore che farebbe comodo al Milan che in questa stagione ha dovuto portare agli straordinari la coppia formata da Fofana e Reijnders.