Milan, svolta improvvisa per Pavlovic: possibile cessione, i dettagli

Il nazionale serbo potrebbe non continuare la stagione con la maglia rossonera: contatti in corso per la sua possibile cessione.

Quando è arrivato a Milanello sembrava che Strahinja Pavlovic potesse essere il difensore giusto per il Milan. Zlatan Ibrahimovic lo aveva presentato come un centrale aggressivo e adatto al calcio italiano, era convinto che avrebbe fatto bene. Purtroppo, il campo non ha dato le risposte sperate.

Se nelle prime apparizioni aveva anche mostrato alcune qualità interessanti, ha anche evidenziato alcuni limiti che hanno progressivamente spinto Paulo Fonseca a farlo retrocedere nelle gerarchie del reparto difensivo. La tendenza a cercare di giocare troppo in anticipo sull’attaccante e l’eccessiva irruenza in certe situazioni sono dei difetti che deve curare, andando a valorizzare i suoi pregi. Ha una fisicità importante che deve sfruttare e gestire nel modo giusto, imparando pure a leggere intelligentemente le azioni.

Milan, Pavlovic può partire: le ultime notizie

Certamente non giocare non aiuta Pavlovic a migliorare. E l’arrivo di Sergio Conceicao non ha modificato la sua situazione, è l’ultimo centrale difensivo nelle gerarchie del nuovo allenatore. Nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione di mercato a sorpresa.

Infatti, il Fenerbahce si è fatto avanti per Pavlovic: sono in corso i primi contatti. Non sembra esserci ancora un’offerta concreta da parte del club turco, però il Milan è pronto a valutare una eventuale buona proposta. Nei piani della società il pacchetto di difensori centrali dovrebbe rimanere immutato in questa sessione invernale del calciomercato, ma non si può mai escludere nulla.

Da ricordare che Pavlovic era arrivato a Milano dal Salisburgo per circa 18 milioni di euro più 2 di bonus. Un investimento che in questi mesi non ha fruttato e sul quale ci sono stati tanti dubbi. Certamente il serbo è un giocatore migliore di quello che abbiamo visto finora, però non è stato in grado di dimostrarlo. E forse ha avuto meno spazio di quello che gli sarebbe servito.