Rivelazione da brividi, ‘no’ al Milan: l’affare si fa in estate

Il Milan ha ricevuto un clamoroso ‘no’, slitta un grande colpo: l’affare è stato posticipato in estate

Non è un mercato semplice per nessuno, quello di gennaio, e questo ormai si sa. Ma a quanto pare per il Milan si sta rivelando in questa stagione particolarmente ostico. Per il momento, nonostante la suggestione Rashford, di grandi arrivi in rossonero non se ne sono visti. E la sensazione è che difficilmente qualcosa si potrà sbloccare entro la fine del mese, anche perché per uno dei grandi obiettivi della dirigenza è già arrivato un ‘no’ apparentemente irremovibile.

Se i problemi di Okafor hanno, in qualche modo, rallentato l’affare Rashford, ancora possibile ma molto più difficile, è in un’altra zona del campo a quanto pare che la dirigenza rossonera ha tentato un grande colpo a sorpresa, per regalare a Conceiçao quel tassello che forse gli manca per fare del suo Milan una squadra in grado di competere, almeno teoricamente, anche per il campionato.

Un tentativo che per il momento è andato a vuoto. L’attuale società del gioiello messo nel mirino dal Milan è infatti decisa a mantenere il proprio calciatore in rosa almeno fino al prossimo giugno. E questo vuol dire che l’eventuale affare con la squadra rossonera, se si farà, dovrà slittare obbligatoriamente.

Milan, salta il colpo sognato dai tifosi: tutto rimandato a giugno

A rivelare un retroscena davvero clamoroso sul mercato rossonero di queste settimane è stato MilanZone, e in particolare il giornalista Daniele Longo.

A quanto sembra, i rossoneri erano infatti convinti di poter chiudere già a gennaio un colpo di primissimo piano per il centrocampo, quel tassello che ancora manca per far fare il definitivo salto di qualità a un reparto composto da un paio di ottimi giocatori ma anche da qualche elemento di minor qualità.

L’obiettivo individuato da Ibrahimovic a quanto pare era Samuele Ricci, da anni perno del Torino e da qualche tempo anche giocatore importantissimo per la Nazionale di Luciano Spalletti. Un gioiello su cui però Vanoli conta ancora molto e che, per questo motivo, non si muoverà da Torino a gennaio.

Il ‘no’ di Cairo a quanto pare è stato definitivo. La trattativa però non è saltata del tutto. Il discorso è infatti già molto avanzato, ma solo per la prossima estate, quando verosimilmente i granata potranno impostare il proprio mercato sulla liquidità garantita dalla cessione di un talento classe 2001 pronto a fare il definitivo salto di qualità in una squadra di livello mondiale.