Trattativa a sorpresa, lasciano subito Milanello: doppia cessione

Svolta a sorpresa nelle ultime ore: è nata improvvisamente una trattativa per la doppia cessione. Stanno per lasciare Milanello

Mancano due settimane alla fine del calciomercato e il Milan non ha ancora fatto operazioni. Sergio Conceicao, preso da mille difficoltà del caso, aspetta rinforzi e nel frattempo sta provando a preparare al meglio le prossime partite. I rinforzi sono necessari, soprattutto a metà campo, dove mancano alternative ai titolari e altre opzioni. Qualcosa da qui a fine mercato accadrà, ma la sensazione è che non ci siano idee molto chiare nei pressi di via Aldo Rossi.

Oltre agli acquisti, è da monitorare la situazione anche in uscita. Nonostante con Conceicao abbia ritrovato il posto da titolare, il futuro di Fikayo Tomori non è ancora del tutto chiaro: in caso di offerta importante della Juventus, la società la prendere in considerazione, anche se la situazione si è complicata con l’infortunio di Malick Thiaw. Attenzione anche a Samuel Chukwueze, che potrebbe finire in Premier League. Ma la notizia di oggi è che presto il Milan potrebbe risolvere uno dei problemi che si porta dietro da tempo.

Dal Milan al Monza, doppia cessione a sorpresa

Qualcuno li avrà anche dimenticati ma Divock Origi e Fodé Ballo-Touré sono ancora sotto contratto coi rossoneri, e nemmeno per poco. In particolar modo l’attaccante ex Liverpool, che coi rossoneri ha ancora un accordo fino a giugno 2026. La possibilità che resti fino alla fine del contratto non è da escludere: ad oggi il belga ha rifiutato tutte le opzioni possibili, adesso però potrebbe essere arrivata la svolta.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero in corso dei colloqui fra il Milan e il Monza per la cessione di Ballo-Touré e di Origi. Pacchetto completo quindi, ma c’è da capire a quali condizioni. Il terzino francese va in scadenza il prossimo giugno, quindi una cessione anche in prestito significherebbe risolvere definitivamente il problema; l’attaccante, come detto, ha invece un contratto più lungo e quindi, in caso di prestito, a giugno potrebbe tornare di nuovo a Milanello.

Insomma, la situazione del belga è quella più complicata, anche perché lo stipendio è piuttosto alto. Sei mesi di prestito al Monza però potrebbero aiutarlo a ritrovare un po’ di minuti e di condizione e mettersi in mostra, così che in estate si potrà trovare più facilmente un acquirente. Vedremo cosa accadrà da qui alle prossime settimane: la possibilità è concreta e se ne sta parlando, non resta che attendere i prossimi sviluppi.