Doppio colpo ufficiale, il Milan annuncia il difensore e l’attaccante

Il Milan ha annunciato un doppio colpo nella serata di oggi: i rossoneri mettono le mani su due calciatori, entrambi a titolo definitivo

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono pronti a mettere a segno il colpo Kyle Walker, mollando definitivamente il sogno Marcus Rashford. Il Diavolo sta dunque rompendo gli indugi per regalare un colpo importante a Sergio Conceicao, che si aspetta anche altri innesti.

Sì perché il Diavolo non ha intenzione di fermato a Walker, pronto a liberarsi dal Manchester City e a firmare un contratto da quattro milioni di euro netti a stagione. I rossoneri vogliono mettere a disposizione di Sergio Conceicao anche un centrocampista e un attaccante.

Per quanto riguarda il giocatore offensivo, tramontata la pista Rashford, può scaldarsi quella che porta a Joao Felix. Il portoghese piace tanto al mister e il Milan grazie all’aiuto del suo agente proverà ad acquistarlo a condizioni vantaggiose. L’idea è quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

A centrocampo, invece, il nome caldo è quello di Bondo. Il Monza può cederlo per 12-15 milioni di euro, ma allo stesso tempo può ricevere in prestito alcuni elementi in esubero del Milan, da Ballo-Toure ad Origi, passando per Okafor e Jovic.

Calciomercato Milan, due colpi a titolo definitivo

Sono così arrivati i comunicati ufficiali per gli acquisti dell’attaccante e del difensore, che vanno a rafforzare una squadra, quella di Daniele Bonera, che ha bisogno di importanti innesti per riuscire a salvare la categoria:

AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Simone Ianesi da US Città di Pontedera. L’attaccante, nato a Udine il 13 febbraio 2002 e cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, entra a far parte della rosa di Milan Futuro.

Oltre all’attaccante, dunque, ecco anche il difensore: AC Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Michele Camporese dal Cosenza Calcio. Il difensore, nato a Pisa il 19 maggio 1992, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, squadra con cui ha esordito in Coppa Italia nell’ottobre del 2010 e in Serie A nel novembre dello stesso anno proprio nella gara di campionato contro il Milan. In carriera ha giocato, tra le altre, con Empoli, Benevento, Foggia e Cosenza. Michele entra oggi a far parte della rosa di Milan Futuro.