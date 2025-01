Occhio alla sorpresa, Conceicao lo rimanda in campo

Il tecnico del Milan è pronto a riutilizzare il calcio. Da quando è arrivato non lo ha mai fatto: il punto della situazione

Dopo sedici giorni dal suo arrivo, Sergio Conceicao ha guidato il Milan per ben quattro volte, due in Supercoppa Italiana e due in Serie A. Sono così arrivati tre successi, contro Juve, Inter e Como, e un pareggio a San Siro contro il Cagliari.

Le vittorie sono arrivate tutte in rimonta, con il tecnico portoghese che ha cambiato uomini e modulo, affidandosi alle due punte insieme, per riuscire a conquistare i tre punti. Le formazioni viste dall’inizio però sono state praticamente sempre le stesse.

Conceicao ha così dato la fascia da capitano a Mike Maignan e si è affidato alla linea a quattro di difesa formata da Emerson Royal (sostituito solo quando era squalificato, da Calabria), Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez. A centrocampo Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana hanno giocato sempre; Yunus Musah, invece, si è alternato con Ismael Bennacer. Anche il tridente d’attacco ha avuto i suoi titolari, Pulisic, Morata e Leao (quest’ultimo sostituito da Jimenez quando non era pronto fisicamente).

Idee, dunque, più che chiare da parte di Conceicao che nelle prossime partite, però, sarà costretto a cambiare. Dovrà farlo per la squalifica di Morata e verosimilmente per il lieve infortunio di Pulisic, con Tammy Abraham e Alex Jimenez pronti a giocare.

Milan, Conceicao lo rilancia: ecco quando giocherà

Anche al centro della difesa ci saranno delle novità. Con Sergio Conceicao obbligato a sostituire l’infortunato Malick Thiaw. Il tedesco potrebbe star fuori circa un mese e le partite in cui darà forfait sono diverse. Il titolare sarà così Matteo Gabbia, che andrà ad affiancare Fikayo Tomori.

Inevitabilmente, però, il tecnico portoghese sarà chiamato a dar spazio anche Pavlovic. Il centrale serbo è la quarta scelta, come lo era per Paulo Fonseca, ma contro il Girona, mercoledì prossimo in Champions League, Conceicao potrebbe non avere altre scelte. Tomori, infatti, è squalificato dopo il giallo rimediato durante il riscaldamento dell’ultima partita europea del Diavolo.

Vedremo se già contro la Juventus, l’ex Salisburgo avrà qualche minuto a disposizione per tornare a riassaggiare il campo. I titolari, salvo clamorose sorprese, saranno, infatti, come detto, l’inglese e l’italiano. Il classe 1999, d’altronde, ha dato ottime risposte entrando dalla panchina contro il Como.