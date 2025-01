Hamilton, che gesto: si presenta così ai tifosi della Ferrari

C’è grande attesa di vedere Hamilton con i colori rossi addosso, intanto il pilota inglese si fa notare: ecco come.

Dal 1° gennaio 2025 Lewis Hamilton è a tutti gli effetti un nuovo pilota della Ferrari, adesso i tifosi sono impazienti di vederlo con la nuova tuta e con al voltante di una Rossa. Manca sempre meno.

Il 18 febbraio la livrea della nuova Ferrari sarà svelata nel maxi evento della F1 a Londra, mentre il 19 febbraio ci sarà la consueta presentazione ufficiale del team a Maranello. Ma nella prossima settimana dovrebbe esserci il debutto a Fiorano con la F1-75, la monoposto del 2022. Per regolamento, quella è la più recente che può guidare. Sarà un momento storico e i ferraristi non vedono loro che avvenga.

Ferrari F1, Lewis Hamilton fa discutere sui social

L’unico test pre-campionato si svolgerà in Bahrain dal 26 al 28 febbraio, quello sarà il primo confronto con tutta la concorrenza. Poi si farà completamente sul serio dal weekend 14-16 marzo, quando si svolgerà il Gran Premio d’Australia a Melbourne. La Ferrari vuole farsi trovare pronta, Lewis Hamilton e Charles Leclerc sperano di avere subito una macchina vincente.

In attesa di mettersi al volante, i piloti alternano allenamento e anche un po’ di svago. Negli ultimi giorni Hamilton ha generato tanti commenti per aver pubblicato un video in cui lo si vede sfrecciare con lo snowboard sulla neve. Il sette volte campione del mondo di F1 è saltato giù da un elicottero assieme a Shaun White, vincitore di tre ori alle Olimpiadi nell’halp-pipe. Si chiama heliskiing la pratica di saltare sulla neve da un elicottero e poi lanciarsi con lo snowboard.

Il suo video ha attirato tantissimi commenti, c’è chi lo ha anche criticato perché si assumerebbe troppi rischi. Certamente Lewis non è un novellino, stando a quanto si vede dalle immagini, però c’è chi si preoccupa lo stesso. Già ai tempi della Mercedes il pilota inglese aveva fatto un discutere per il fatto di praticare qualche sport un po’ rischioso. Comunque non è mai successo nulla, lui ha sempre avuto il controllo della situazione e ha saputo gestire ogni svago extra F1.