Conceicao batte i pugni sul tavolo: la richiesta sul mercato è chiara

Le pretese dell’allenatore portoghese sono chiare, dopo il confronto con la dirigenza si aspetta dei fatti al più presto.

A inizio stagione era già evidente che il Milan non fosse una squadra costruita nella maniera migliore. Nonostante non siano mancati gli investimenti, la società non è stata in grado di coprire ogni mancanza.

Paulo Fonseca ha commesso degli errori, però non si può dire che avesse un organico adatto per attuare le idee di calcio per le quali era stato ingaggiato. È stato licenziato ed è subentrato Sergio Conceicao, che ha idee diverse ma anche la stessa necessità di avere rinforzi. Il management sportivo rossonero deve cercare di accelerare qualche operazione nei prossimi giorni.

Milan, confronto tra Conceicao e la società: le ultime news

Com’è noto, il Milan ha scelto di andare con decisione su Kyle Walker, terzino destro in uscita dal Manchester City. C’è l’accordo con il 34enne inglese, ora serve quello con i Citizens sulla formula del trasferimento. Un rinforzo di esperienza e buona qualità per la difesa rossonera.

Ma come rivelato dai colleghi di MilanNews.it, nel summit di giovedì tra Conceicao e la dirigenza l’allenatore portoghese ha fatto sapere che si aspetta innesti sia a centrocampo che in attacco. L’acquisto di un centrocampista viene auspicato da tempo, considerando che Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders stanno faticando sul piano fisico da un po’ di partite. Sarebbe un errore non intervenire in mediana, anzi è sorprendente che finora non sia ancora stato fatto. Certamente la società sta lavorando su qualche nome, però è il momento di provare a chiudere qualcosa.

Per quanto concerne il reparto offensivo, l’idea sembra quella di prendere un esterno offensivo. Noah Okafor è in uscita e purtroppo è saltato il trasferimento al Lipsia, non convinto dalle visite mediche dello svizzero. Si spera di trovare un’altra soluzione. Intanto è emerso il nome di Joao Felix, che al Chelsea trova poco spazio e che forse potrebbe lasciare Londra in prestito. Il suo agente è Jorge Mendes, lo stesso di Conceicao, potrebbe avere un ruolo decisivo nell’operazione.

L’ex Atletico Madrid può giocare sia esterno sinistro che trequartista o seconda punta. Tatticamente è duttile, anche se non si può dire che rappresenti una garanzia, dato che la sua carriera non ha avuto l’evoluzione immaginata quando i Colchoneros spesero circa 120 milioni di euro per comprarlo dal Benfica.