Milan, super colpo da 22 milioni: accordo verbale sul prezzo

Occasione di mercato importante per la società rossonera, che può approfittare di una situazione interessante per portarsi a casa un rinforzo di livello.

I tifosi sono un po’ delusi per non aver visto nessun acquisto da parte del Milan nei primi 19 giorni della sessione invernale del calciomercato. La speranza è che in quelli che mancano la dirigenza riesca a mettere a segno i colpi giusti per rinforzare la squadra.

Sergio Conceicao ha bisogno di due-tre innesti per cercare di tornare in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e per andare avanti nell’edizione attuale. Senza dimenticare che c’è anche la Coppa Italia come obiettivo. Le mancanze dell’organico sono evidenti ed è fondamentale intervenire in fretta, anche se le entrare comunque dipendono pure dalle cessioni. La questione liste va tenuta d’occhio.

Milan, occasione dalla Ligue 1: un vero affare

In attesa di vedere quali mosse farà il Milan in questo mercato invernale, va detto che i prossimi mesi saranno importanti anche per definire su quali calciatori puntare nella stagione 2025/2026 e quali invece lasciar partire. Ci saranno tante riflessioni da fare nei diversi reparti.

Ad esempio, ci sarà da rinforzare il reparto offensivo con giocatori in grado di dare più garanzie in termini di gol. Certamente andrà comprato un bomber, perchè Alvaro Morata e Tammy Abraham non segnano abbastanza. L’inglese è arrivato in prestito secco e potrebbe fare rientro a Roma a fine stagione. Da capire anche il modulo che vorrà adottare Conceicao o un eventuale nuovo allenatore nella prossima stagione.

Un calciatore che potrebbe fare comodo al Milan è Rayan Cherki, 21enne franco-algerino che milita nel Lione. Un calciatore che sa giocare sia esterno offensivo che trequartista. In questa stagione ha finora totalizzato 5 gol e 8 assist in 22 presenze tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia. Sa dare un buon contributo in fase offensiva e ha grandi margini di miglioramento.

Ha un contratto che scade a giugno 2026 e ciò lo rende molto appetibile per il prossimo calciomercato estivo e anche per questa sessione invernale. Secondo quanto rivelato dal giornalista Patrick Berger di Sky Sport Deutschland, Cherki può lasciare il Lione per circa 22 milioni di euro. C’è un accordo verbale tra il giocatore e il club in merito alla sua cessione.

Le squadre più interessate sono Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bayer Monaco, ma non c’è ancora niente di concreto in questo momento. Ovviamente, non mancano società della Premier League e della Serie A attente alla situazione di Cherki. Anche il Milan potrebbe provare ad approfittarne, magari più a giugno che nell’immediato. Se non sarà troppo tardi.