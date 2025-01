6 milioni al Milan, l’affare si chiude in estate: tesoretto rossonero

Il giocatore sarà sicuramente ceduto a giugno: il Milan è pronto ad incassare almeno 6 milioni, ma la cifra può aumentare

Manca sempre meno alla fine del calciomercato di gennaio e ha colto tutti di sorpresa l’immobilismo del Milan. Era la squadra che più di tutte in Italia aveva bisogno di intervento, invece la dirigenza si è fatta trovare totalmente impreparata e a pochi giorni dalla fine non ha ancora chiuso per acquisti. Sembra vicino Kyle Walker, che è forse il giocatore che meno serviva in assoluto: è un elemento di esperienza e qualità ma nel frattempo l’attacco e il centrocampo sono in piena sofferenza.

Sembra inevitabile che da qui a fine gennaio qualcosa accadrà ma è un ritardo ingiustificabile. Evidentemente la vittoria della Supercoppa ha fatto pensare ai dirigenti che la rosa andava bene così ma è un errore imperdonabile. Sergio Conceicao dopo la Juventus è stato piuttosto chiaro: si aspetta qualcosa dal mercato perché la situazione è parecchio complicata. Ci sono grosse lacune dal punto di vista tecnico e anche numerico a causa degli infortuni.

Il Milan passa all’incasso: soldi in arrivo

Fra i tantissimi errori della dirigenza nelle ultime sessioni di calciomercato ce n’è uno che sta facendo parecchio discutere: la cessione di Daniel Maldini (o meglio, il regalo) al Monza. Il figlio di Paolo si sta mettendo in mostra e anche nell’ultimo turno di campionato col Bologna ha offerto una prestazione di altissimo livello, nonostante la sconfitta del Monza. Sarebbe tornato parecchio comodo al Milan ma Furlani e Moncada non sono riusciti a capirlo.

Ora il nome di Daniel Maldini è sul taccuino di tantissime squadre. In particolare: Lazio, Fiorentina e Atalanta. A giugno lascerà sicuramente il Monza, che sembra destinato alla retrocessione in Serie B e un giocatore come lui diventerà una grossa opportunità. Galliani è pronto a cederlo per una cifra intorno ai 12 milioni, somma che però da qui a giugno può soltanto crescere visto che lui continua a fare gol e a regalare grandi giocate.

Il Milan, come nel caso di Brescianini al Monza, ha conservato il 50% della futura rivendita. Questo significa che se dovesse essere venduto per 12 milioni ad altre squadre, i rossoneri incasseranno 6 milioni. Un contentino che serve soltanto a RedBird per evidenziare l’ennesimo più sul bilancio che però non ha alcun risvolto positivo in quello che conta davvero: il campo e il progetto tecnico. Ovviamente, non sembra esserci nemmeno l’idea di riportare Daniel in rossonero.