Milan, problema attacco: storia di un disastro annunciato. Il bomber a gennaio?

Le ultime sul colpo in attacco del Milan. La squadra rossonera ha assolutamente bisogno di un centravanti per rialzare la testa

Retegui 14 gol, Thuram 13, Kean 12, Lookman 10, Lautaro Martinez 8, Esposito 8, Lukaku 8, Dovbyk 7, Vlahovic 7, Orsolini 7, Castellanos 7, Lucca 7, Pohjanpalo 6, Cutrone 6, Krstovic 6, Zaccagni 6, Castro 6, Tengstedt 6, Dia 6 e Pinamonti 6

Sono ben venti calciatori che hanno fatto più gol del primo rossonero, Christian Pulisic fermo a quota 5, come Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. I tre giocatori del Milan hanno gli stessi gol di Dumfries dell’Inter, Weah della Juve e Zortea del Cagliari. A quattro poi troviamo Rafa Leao, a tre Theo Hernandez, a due Tammy Abraham.

Numeri e classifica agghiaccianti, che rendono l’idea dei veri problemi del Milan. Senza segnare è impossibile portare a casa i tre punti. Il Diavolo fa una fatica enorme a trovare la via della rete, ma tutto ciò era, purtroppo, un disastro annunciato. La scelta di non investire su una vera punta che avrebbe mascherato altri problemi è stata chiaramente sbagliata. Così tutti i guai del Milan sono venuti a galla, ma sarebbe bastato Olivier Giroud per avere quei 7-8 punti in più in classifica.

Il gruppo di lavoro ha invece deciso di investire su due calciatori che non sono proprio dei bomber. Pretendere 20 gol da Morata era impensabile e se dovesse chiudere a 12-15 reti sarebbe perfettamente in media con le sue stagioni. Tammy Abraham, invece, è stato scaricato dalla Roma proprio per via dei tanti problemi sotto porta.

Milan: caccia al bomber, ma arriverà davvero?

Al Milan sarebbe servito decisamente altro. Al Milan servirebbe decisamente altro, ma si continua ad ignorare il problema più grande perché spendere almeno 40 milioni di euro sarebbe un azzardo troppo grosso per una società che ha dimostrato di non fare investimenti del genere.

Oggi sui giornali si è tornati a parlare di centravanti. La Gazzetta dello Sport ha rilanciato Joshua Zirkzee, che con Hojlund potrebbe lasciare il Manchester United qualora arrivasse un nuovo attaccante. Attenzione inoltre a Santiago Gimenez. Di fatto sono i nomi in prima linea questa estate, prima di decidere di puntare su Morata. Il giornale rosa aggiunge, però, che il Diavolo deve far cassa, magari con la cessione di Pavlovic.

Ma i soldi in realtà ci sarebbero considerando il bilancio in positivo, considerando la vittoria Supercoppa, considerando che a febbraio arriverà ufficialmente il riscatto di De Ketelaere per 22 milioni, senza scordarsi quello praticamente certo di Pierre Kalulu per 14 milioni e se hai fretta ci sarebbero anche i 20 milioni che la Roma è pronta a versare nelle casse del Diavolo per tenersi Alexis Saelemaekers. I soldi a disposizione c’erano e ci sono ancora oggi, ma serve saperli investire bene e non in calciatori mediocri.