Conceiçao subito fatto fuori dal Milan: annuncio inquietante

Il futuro di Sergio Conceicao sotto la lente d’ingrandimento: arriva la rivelazione che non lascia sereni i tifosi del Milan

Il 2-0 incassato contro la Juventus è stato l’ennesima conferma di come il Milan, al di là della guida tecnica, viva un momento tra i più difficili e delicati degli ultimi anni. Nemmeno l’approdo di Sergio Conceicao al posto di Fonseca sembra aver cambiato le cose. Anzi.

Si parla già di esonero, con il tecnico portoghese fortemente in dubbio per la riconferma nella prossima stagione. D’altronde il contratto firmato per soli sei mesi, con la possibilità lato dirigenziale di confermare o salutare l’ex Porto, parla chiaro. E se i risultati non dovessero arrivare allora la scelta sarebbe praticamente fatta. Nuovo addio, nuova rivoluzione per tentare di sciogliere il bandolo della matassa. E intanto la parte alta della classifica rimane un miraggio così come la qualificazione alla prossima Champions League.

In conferenza stampa Conceicao è stato schietto, diretto come al solito, parlando anche di mercato e della speranza di vedere la rosa rinforzata già entro fine gennaio: “Parliamo con la società, i cambi della Juve sono diversi rispetto ai nostri. Sono preoccupato, è vero. Vorrei qualcosa in più“. Se non si tratta di allarme, poco ci manca. E nelle scorse è arrivata una rivelazione che riguarda proprio le scelte societarie e il futuro dello stesso Conceicao che, a questo punto, pare già segnato con mesi e mesi d’anticipo.

Conceicao, addio Milan: “Come Maldini”

A parlarne è stato Fabio Ravezzani, giornalista ed esperto di calciomercato che spesso e volentieri analizza le situazioni di casa Milan con estrema precisione. A tal proposito il direttore di ‘Telelombardia‘ è stato perentorio.

Un attacco nemmeno troppo velato alla dirigenza, alle scelte che hanno portato il Milan allo sbando o – quantomeno – ad inanellare una serie di risultati negativi davvero inaccettabili. Passi il successo in Supercoppa che, purtroppo, pare possa essere un caso isolatissimo quest’anno. “Esauriti gli allenatori ‘Yescard’, inevitabilmente arriva quello che dice ciò che è sotto agli occhi di tutti“. Il rifermento è proprio a Conceicao, alle sue parole in conferenza, all’allarme lanciato. Una preoccupazione che ha, evidentemente, delle basi solide.

“Durerà o farà presto la fine di Maldini?”, l’interrogativo che si pone Ravezzani riguardo all’avventura sulla panchina rossonera di Conceica, finendo per paragonare il suo percorso a quello dell’ex bandiera, licenziato nonostante gli ottimi risultati portati nel ruolo di dirigente. Il Milan, dunque, deve trovare il modo di rialzarsi. Starà alla dirigenza e allo stesso Conceicao sperare in una svolta, il prima possibile.