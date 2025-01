Cosa serve ai rossoneri per andare agli ottavi di finale di Champions League nell’ultima partita del girone contro la Dinamo Zagabria

Il Milan ha una grande opportunità in Champions League. I rossoneri, reduci da una serata difficile come quella di Torino contro la Juventus, sono riusciti questa sera a battere il Girona alla settima giornata del torneo europeo. Una vittoria molto importante per risollevare il morale del gruppo e di tutto l’ambiente ma soprattutto perché ora consente alla squadra di Sergio Conceicao di avere il destino nelle proprie mani per il passaggio agli ottavi di finale senza Play Off.

La prossima e ultima partita del girone è in programma il 29 gennaio a Zagabria, in Croazia, contro la Dinamo. Una partita che sulla carta può sembrare semplice ma che, come tutte le gare in campo europeo, nasconde parecchie insidie. Per di più, il Milan avrà la pressione di chi sa di non poter sbagliare in alcun modo. I rossoneri, al momento, sono già nelle prime otto della classifica del torneo e per mantenere questa posizione è necessario vincere e conquistare i tre punti a Zagabria.

Milan agli ottavi di Champions League se, le combinazioni

Così i rossoneri possono qualificarsi agli ottavi del torneo senza il problema dei Play Off. Sarebbe un grandissimo traguardo visto che la competizione era iniziata con la doppia sconfitta contro Liverpool e Bayer Leverkusen. La svolta è arrivata grazie alla storica serata di Madrid: una incredibile vittoria per 3-1 contro la squadra di Carlo Ancelotti ha permesso ai rossoneri di intraprendere un percorso in discesa verso gli ottavi. Merito quindi anche di Paulo Fonseca che quella partita l’ha vinta con un grande lavoro tecnico e di mentalità.

Il Milan potrebbe accedere agli ottavi di Champions anche con un pareggio ma a quel punto servirebbe fare calcoli e aspettare il risultato di tutte le altre. Un modo per complicarsi la vita perché, invece, con i tre punti non ci sarebbe nessun conteggio da fare. I rossoneri si qualificherebbero direttamente agli ottavi, raggiungendo un grande risultato. Una nota dolce di una stagione che è iniziata male e che sembra non si riesca ad aggiustare, nonostante il cambio di guida tecnica e la vittoria della Supercoppa Italiana ad inizio gennaio.