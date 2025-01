Rimpianto Milan, la Juve vuole riportare in Italia l’ex rossonero

Un ex Milan è finito nel mirino della società bianconera: potrebbe esserci un tentativo per il prossimo calciomercato estivo.

La Juventus è stata una grande protagonista della scorsa estate con alcune operazioni in entrata importanti. Nonostante gli investimenti effettuati, la squadra di Thiago Motta ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative.

La società bianconera sta lavorando in questo mercato invernale per portarsi a casa qualche rinforzo e si è già assicurata Alberto Costa, terzino destro portoghese pagato 13,8 milioni di euro. Inoltre, ha l’accordo per il prestito secco di Randal Kolo Muani (visite mediche già svolte), però deve attendere che il PSG sistemi la situazione inerente ai calciatori ceduti in prestito per poterlo tesserare. Un altro obiettivo è l’acquisto di un difensore centrale: Lloyd Kelly del Newcastle United e Renato Veiga del Chelsea i nomi più caldi.

Dal Milan alla Juventus: idea per il mercato estivo

La Juventus vorrebbe prendere anche un terzino sinistro e negli ultimi giorni è spuntato il nome di Ben Chilwell, in uscita dal Chelsea. Però ci sono anche altri nomi nella lista di Cristiano Giuntoli.

Tra quelli che piacciono particolarmente alla società bianconera c’è Milos Kerkez, 21enne ungherese in forza al Bournemouth che sta disputando un’ottima stagione con una delle squadre rivelazione della Premier League 2024/2025. Si tratta di una vecchia conoscenza in Italia, dato che ha vestito la maglia della Primavera del Milan tra febbraio 2021 e gennaio 2022.

Il terzino sperava di avere una chance in Prima Squadra, anche se come vice di Theo Hernandez, però era ritenuto troppo acerbo e il club rossonero aveva l’intenzione di cederlo in prestito per fargli fare esperienza. A lui questa formula di trasferimento non convinceva, temeva di non giocare a sufficienza, ha chiesto e ottenuto la cessione a titolo definitivo. Per soli 2,7 milioni è passato all’AZ Alkmaar, dove ha fatto bene e ha attirato le attenzioni di più società. Il Bournemouth ha avuto la meglio, investendo ben 17,8 milioni.

In Premier League ha confermato di avere ottime qualità e adesso sembra pronto per fare uno step nella sua carriera, approdando in un top club. Certamente, il Milan avrà qualche rimpianto. Avrebbe potuto gestire meglio la situazione e non regalare un giovane promettente. Ora Kerkez è finito nel mirino di Liverpool, Manchester e Juventus.

Il Bournemouth parte da una richiesta di 50 milioni, un prezzo “da Premier League” che potrebbe allontanare la Juve. I Cherries stanno resistendo alle richieste per questo mercato estivo, vogliono cedere solo in estate e non indebolire una squadra che sta facendo davvero bene in questi mesi.