Via dopo 6 anni, il Milan ha deciso: saluta i rossoneri

Uno dei senatori del Milan potrebbe lasciare la squadra a giugno: il giocatore e la società stanno prendendo in considerazione l’idea di separarsi

Il mercato del Milan è stato piuttosto deludente ad oggi. Dai rossoneri ci si aspettava qualcosa in più considerata la posizione di classifica e le tante lacune della rosa ma finora non sono ancora arrivati acquisti. Dovrebbe essere più vicino Kyle Walker, che potrebbe prendere il posto di Emerson Royal (che piace al Galatasaray). Con l’inglese c’è già una base di accordo e si aspetta soltanto il via libera del Manchester City. Che deve accettare la proposta milanista.

I rossoneri non dovrebbero fermarsi a Walker. In questa settimana potrebbero arrivare anche altre operazioni. In particolar modo, i tifosi spingono per l’arrivo di un centrocampista che possa far rifiatare Fofana e Reijnders, che giocano sempre da settembre. I dirigenti speravano nel rientro di Ismael Bennacer, tornato dopo un lungo infortunio al polpaccio (per il quale ha anche subito un’operazione). Finora però l’algerino non ha dato grossi segnali positivi e la sensazione è che la sua avventura rossonera già giunta al capolinea.

Stavolta sì: addio Milan in estate

Oggi Bennacer è uno dei senatori del gruppo: è uno degli ultimi rimasti dello Scudetto ed è a Milano da sei anni. Il suo percorso però potrebbe essere arrivato alla fine. Non andrà via in questa sessione di gennaio: al momento non ha offerte e lui vuole restare, ma giugno potrebbe essere il momento giusto per separare le proprie strade. Anche l’estate scorsa Bennacer è stato vicinissimo alla cessione, con le sirene arabe sempre accese su di lui.

Ed è lì che potrebbe andare a giocare il prossimo anno. Isma non ha mai chiuso le porte all’Arabia Saudita e potrebbe trovare una nuova sistemazione in quel campionato. Magari, chissà, all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e, soprattutto, di Stefano Pioli, l’allenatore con il quale è riuscito ad esprimersi al meglio nei suoi anni in Italia. Vedremo cosa accadrà: Bennacer è un senatore di questo gruppo e c’è grande affetto nei suoi confronti, ma i continui problemi fisici sono un problema da prendere in seria considerazione.

Intanto come detto ci si aspetta un acquisto in questa sessione per il reparto: Warren Bondo del Monza e Belahyane dell’Hellas Verona sono due giocatori che il Milan sta valutando con attenzione, ma ad oggi non si segnalano passi avanti concreti. E intanto il tempo scorre: a dieci giorni dalla fine del mercato, la società deve fare tante operazioni, forse troppe. Basterà il tempo per accontentare Sergio Conceicao?