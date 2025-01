Walker, Felix e un centrocampista: ecco il mercato del Milan. Il bomber? La prossima volta

Ecco il piano del Milan per il calciomercato di gennaio. Il Diavolo non sembra intenzionato ad acquistare un centravanti

Fuori Fikayo Tomori, dentro Kyle Walker e forse un nuovo centrale. Via Noah Okafor, ‘parcheggiato’ da qualche parte, dentro una seconda punta con le caratteristiche alla Joao Felix, che può giocare un po’ ovunque in avanti. Poi dovrebbe arrivare anche un centrocampista, non l’obiettivo principale, ma un’occasione che possa far rifiatare Fofana e Reijnders, che ormai hanno finito la benzina.

Appare questo il piano di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović. Un piano da mettere in atto nei prossimi dieci giorni. Un piano difficile da attuare, che però non soddisfa in pieno le aspettative dei tifosi, che ormai da anni, chiedono a gran voce un centravanti come si deve. Un centravanti che faccia la differenza.

Non è giusto rimpiangere Olivier Giroud, che ha tirato la carretta per tre anni, nella fase calante della sua carriera, ma era prevedibile che ciò potesse accadere, decidendo di puntare su due attaccanti che non vivono di certo per il gol e che sotto porta non sono dei cecchini. Così al 19 di gennaio, Alvaro Morata è fermo a sei gol, come Tammy Abraham.

Milan, il bomber non c’è: arriverà mai?

A gennaio però nessuno pensa all’acquisto di un centravanti, che sembrerebbe in realtà essere prioritario. Non sono della stessa idea in società che evidentemente non hanno alcuna intenzione di spendere quei 40 milioni (almeno) che servono per mettere le mani su un attaccante come si deve.

Il bomber? La prossima volta. Tra i tifosi rossoneri c’è rassegnazione e il grande timore che in estate si decida di continuare a puntare su Alvaro Morata e Tammy Abraham. Lo spagnolo ha un contratto fino al 30 giugno 2028 ed è difficile pensare ad una separazione. La paura del popolo rossonera adesso è che si decida di acquistare l’inglese dalla Roma, magari in uno scambio alla pari con Alexis Saelemaekers.

Un riscatto che chiaramente chiuderebbe le porte al nuovo bomber. Per carità , Tammy ha dimostrato di essere attaccato alla maglia, di aver voglia di sacrificarsi, ma il centravanti del Milan deve essere qualcosa di diverso. Basta andarsi a rivedere i gol fatti dall’ex giallorosso per capirlo. Il bomber serviva già ieri, ma serve ancor di più oggi. I tifosi rossoneri non meritavano di dover rimpiangere un attaccante di 38 anni…