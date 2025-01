Ha detto no, Milan di stucco: operazione bloccata

Un calciatore non è convinto del trasferimento e questo è un problema per il club rossonero: ecco le ultime notizie di mercato.

I tifosi del Milan si aspettano almeno due-tre acquisti in questa sessione invernale del calciomercato, ma la società deve anche cedere. Per questioni di liste e anche di bilancio è importante far partire chi non rientra nel progetto.

Ci sono più calciatori che sono ritenuti non intoccabili e che potrebbero lasciare Milanello nei prossimi giorni. Dipenderà molto dal tipo di offerte che arriveranno e se le destinazioni saranno gradite dai diretti interessati. Ad esempio, Strahinja Pavlovic ha rifiutato il trasferimento al Fenerbahce nonostante i club avessero praticamente concordato le condizioni dell’operazione. I rifiuti possono bloccare degli affari in entrata.

Calciomercato Milan, cessione in standby: le ultime news

Tra coloro che il Milan vorrebbe cedere c’è anche Luka Jovic, che nonostante il rinnovo del contratto nel giugno scorso era ritenuto cedibile. Considerando i 9 gol fatti nella passata stagione, si pensava di poterlo vendere per qualche milione durante l’estate e invece ciò non si è verificato. L’attaccante serbo ha rifiutato le varie proposte ed è rimasto a Milano, anche se come ultima scelta e praticamente non vedendo il campo anche a causa della pubalgia che lo ha condizionato per mesi.

Oggi Jovic sta bene fisicamente, però il suo status al Milan non è cambiato. L’obiettivo è sempre quello di cederlo. Non mancano delle richieste e adesso si tratta di capire se vi possano essere degli spiragli per una sua partenza. Il club che si è fatto avanti con maggiore decisione è il Monza, alla ricerca di un centravanti che possa garantire un buon numero di gol. Adriano Galliani ha buoni rapporti con il management rossonero e si è fatto avanti concretamente.

Secondo alcuni rumors, tra Milan e Monza ci sarebbe già un accordo per il trasferimento a titolo gratuito. Il problema è rappresentato da Jovic, che va convinto ad accettare la destinazione. L’ex di Real Madrid e Fiorentina non è particolarmente attratto dalla possibilità di giocare nella squadra che oggi è ultima nella classifica della Serie A e che ha 7 punti di distanza dalla zona salvezza.

Galliani spera di riuscire a strappare il sì dell’attaccante serbo, ma sembra una missione difficile. In generale, sembra complicato cedere Jovic, che nonostante non sia in cima alle gerarchie dell’attacco rossonero continua a respingere delle proposte che gli consentirebbero di giocare con più continuità.