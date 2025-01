@ML – Infortunio Emerson Royal, pessime notizie: lungo stop

L’infortunio di Emerson Royal è molto grave: gli esami strumentali hanno dato il responso, per il terzino brasiliano si prevede un lungo stop

Il Milan ha vinto una partita molto importante contro il Girona in Champions League. Un successo che consente ai rossoneri di essere con più di un piede agli ottavi di finale del torneo senza passare dai Play Off. Basta vincere contro la Dinamo Zagabria in trasferta fra una settimana per raggiungere questo grande traguardo. La prestazione della squadra non è stata particolarmente convincente ma in questo momento, senza grandi possibilità di lavorare in allenamento come si vorrebbe, ciò che conta sono i risultati.

Ma dalla serata di ieri arrivano anche altre brutte notizie come l’infortunio di Emerson Royal. Il terzino brasiliano si è fatto male dopo tre minuti dall’inizio del match dopo un recupero in difesa. Un problema che è apparso subito grave perché ha chiesto immediatamente il cambio ed è andato dritto negli spogliatoi. E adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte del club rossonero, che ha reso nota la diagnosi degli esami strumentali ai quali il calciatore si è sottoposto questa mattina per stabilire l’entità dell’infortunio.

Infortunio Emerson Royal, i risultati degli esami

Come previsto, per Emerson Royal si tratta di una lesione di alto grado del polpaccio destro. Questo significa che potrebbe restare fuori dai campi per almeno un paio di mesi ma non è detto: per rientrare a pieno, potrebbe volerci anche più tempo. Tutto dipende come sempre da vari fattori ma il periodo di stop è più o meno quello. Non è un problema dal punto di vista numerico perché proprio oggi è arrivato Kyle Walker, che avrebbe comunque preso il suo posto. Ma è un problema in un altro senso.

Il Milan era infatti in trattativa per la cessione di Emerson Royal: lo avevano chiesto il Galatasaray, il Fulham e l’Everton. E i rossoneri avevano ormai deciso di lasciarlo partire, così che avrebbe anche fatto spazio al nuovo acquisto, sia in campo che nelle liste. Invece, questo infortunio rischia di far saltare tutto perché, come è giusto che sia, difficilmente un club compra un giocatore che per due o tre mesi non potrà scendere in campo.

Grande sfortuna per il ragazzo che dovrà stare fuori per tanto tempo e anche per il Milan, che non potrà monetizzare dalla sua cessione. A questo punto viene da pensare che sarà difficile anche l’investimento in attacco in questa sessione perché la società contava di farlo anche con i soldi del suo trasferimento. Anche se i rossoneri sono di nuovo la società con il fatturato più alto d’Italia e che a breve riceverà grossi proventi dalla Champions League. I soldi ci sono, ciò che manca è, probabilmente, la volontà di spenderli.