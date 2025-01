Thiaw via subito dal Milan: destinazione choc

Il difensore tedesco via da Milanello entro fine mese: l’ultima idea porta ad una destinazione clamorosa, Thiaw può dire addio al Milan

Alle spalle la sfida al Girona, il Milan di Sergio Conceicao è ora chiamato a vivere due impegni importanti contro Parma e Dinamo Zagabria, prima di tuffarsi nel Derby della Madonnina contro l’Inter, quando mancheranno una manciata di ore alla chiusura del calciomercato invernale.

Una sessione che non ha regalato botti inaspettati in casa rossonera. Il Milan ha virtualmente chiuso per la firma di Kyle Walker, che arriverà a rinforzare la corsa destra di difesa dove – contemporaneamente – potrebbe dire addio Emerson Royal. Di pari passo, sempre in uscita, si sta parlando con insistenza della possibilità che il serbo Pavlovic faccia le valigie e lasci Milano. Dopo aver iniziato bene la stagione, l’ex Salisburgo si è spento finendo in panchina prima con Fonseca e adesso con Conceicao.

Il Milan guarda avanti, pensa alla firma di un grande attaccante che possa portare peso e gol al reparto avanzato, un reparto che sta mostrando limiti e una discontinuità preoccupante. A fine stagione andrà discusso il futuro di Tammy Abraham che – tuttavia – difficilmente sarà ancora in rossonero al fianco di Morata. Nel frattempo qualcosa potrebbe muoversi in uscita, nell’immediato. Si parla di Malick Thiaw e della possibilità che il centrale ex Schalke 04 possa salutare Milanello, già nell’attuale sessione di calciomercato.

Milan-Thiaw, pazza idea dalla Premier

D’altronde se n’era parlato e non poco nel recente passato dell’idea, da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi, di rivoluzionare la retroguardia partendo proprio dai potenziali addii. Quello di Thiaw, subito, sarebbe davvero pazzesco.

C’è un club in particolare che sta mostrando un certo interesse per il 23enne di Dusseldord, attualmente infortunato e destinato a rientrare in campo nei prossimi giorni dopo un fastidio muscolare. Si parla del Manchester United, che sta vivendo una delle peggiori stagioni della sua storia recente. Lontanissimo dalla vetta così come da un posto per la prossima Champions League, i ‘Red Devils’ di Amorim devono fare i conti con una difesa che fa acqua da tutte le parti. Da qui la suggestione Thiaw.

Una suggestione destinata, però, a rimanere tale. Almeno in questi caldissimi giorni. Il Milan non ha la minima intenzione di cedere Thiaw a stagione in corso ed è per questo che ogni discorso andrà eventualmente affrontato più avanti. Il classe 2001 – reduce da 18 presenze con 1 gol all’attivo – rimarrà dov’è: almeno per il momento.