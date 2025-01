Colpo Gimenez, l’affondo del Milan: il punto della situazione

Santiago Gimenez è l’obiettivo per rafforzare l’attacco del Milan, già in questa sessione di calciomercato: il Diavolo ci sta provando

Il Milan fatica terribilmente a trovare la via della rete. E’ successo anche mercoledì sera contro il Girona, dove la squadra di Sergio Conceicao non è riuscita a capitalizzare tutte le occasioni create. Il Diavolo ha sprecato davvero tanto, rischiando così poi la beffa. E’ servito un super Mike Maignan per evitare il pareggio.

Ma la difficoltà nel trovare la via della rete è emersa in diverse partite, soprattutto in quelle casalinghe. Tutti abbiamo in mente i gol sbagliati contro il Genoa e soprattutto contro il Cagliari. Alvaro Morata e Tammy Abraham non hanno certamente le caratteristiche del vero bomber. Così il Milan si sta muovendo, finalmente, per mettere le mani su un centravanti.

Il nome cerchiato in rosso, non è un segreto, è quello di Santiago Gimenez. Il nazionale messicano da tempo ha dato il via libera alla trattativa. Della sua passione per il Milan ne troviamo traccia sui social: su Instagram segue il Diavolo e nel 2025 non può certo essere un dettaglio da poco.

Milan, 40 milioni per Gimenez: la posizione del Feyenoord

Hanno più valore, però, le sue dichiarazioni nel post gara di Feyenoord-Bayern Monaco. Il calciatore non ha chiuso ad un addio immediato al club olandese, nonostante pochi minuti prima con una esultanza dopo un gol aveva lasciato intendere di voler rimanere. La palla, dunque, passa alle due squadre.

Il Milan in queste ore è pronto ad affondare il colpo, provando ad avvicinarsi a quei 35/40 milioni di euro che in linea teorica servirebbero per convincere il Feyenoord. Se fosse estate il via libera arriverebbe quasi certamente, ma a gennaio tutto è più complicato, nonostante il pressing del suo entourage. Gli olandesi d’altronde si giocano il campionato e vogliono continuare ad onorare al meglio la Champions League. Trovare un sostituto potrebbe diventare complicato.

Il Milan, dunque, è intenzionato ad andare in pressing seriamente sul talento della Nazionale messicana, per regalarsi finalmente quel bomber che manca davvero da parecchi anni e per far esultare una piazza ,che continua a contestare le scelte di Gerry Cardinale e i suoi uomini. L’acquisto di Santiago Gimenez, chiaramente, metterebbe d’accordo proprio tutti, anche i sostenitori più scettici.