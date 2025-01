Gimenez al Milan: l’annuncio dopo la doppietta

Il punto sul futuro dell’attaccante della Nazionale messicana, che ieri ha segnato due gol pesanti contro il Bayern Monaco in Champions League

E’ stata una serata importante per Santiago Giménez. L’attaccante della Nazionale messicana ha realizzato una doppietta, con cui il suo Feyenoord ha piegato il Bayern Monaco, in un match di Champions League. Gol che chiaramente sono stati applauditi anche dai tifosi del Milan, che sognano il suo arrivo già durante il calciomercato di gennaio.

L’esultanza dell’attaccante dopo le reti ai tedeschi, però, sembrava non far presagire nulla di buono per i colori rossoneri. Il calciatore, dopo essersi toccato lo stemma della squadra, sulla maglia, con gli indici ha fatto chiaramente segno di “Io resto qui”. Nella foga del momento, dunque, il calciatore ha voluto manifestare il suo sentimento per il club, con cui in questa stagione ha segnato ben quindici reti.

Al termine della partita, però, quando è stato intervistato, le sue parole sono andate verso un’altra direzione: “Possibile ultima partita col Feyenoord? Vedremo cosa succede, queste sono settimane cruciali, lascio tutto nelle mani di Dio. Io amo il Feyenoord e amo questi tifosi, che dal primo giorno mi hanno dato tanto e io darò loro tanti gol“.

Milan-Gimenez, il punto della situazione

Anche la partita di ieri tra il Milan e il Girona, per la settima giornata di Champions League, ha dato prova del perché i rossoneri abbiano bisogno di un vero centravanti.Â

La squadra di Sergio Conceicao crea tanto, ma spreca ancora di più. In ogni match sono davvero diversi i gol sbagliati. Errori, che chiaramente, poi, si pagano pesantemente. Il Milan ha così deciso, finalmente, di puntare su un centravanti vero. Un attaccante d’area di rigore, che possa permettere al Diavolo di avere un calciatore che arrivi a venti reti stagionali.

Ecco così l’idea di provare a chiudere per Santiago Giménez. Il Milan ci ha provato anche questa estate, ma senza successo. Il calciatore della Nazionale messicana sarebbe ben felice di trasferirsi in rossonero e con le sue dichiarazioni ha fatto capire che la possibilità esiste ed è concreta.

Va convinto però il Feyenoord che sta lottando per il titolo in Olanda e che vuole giocare i playoff di Champions League con il suo bomber. Andrà capito se il pressing del Diavolo, con il lavoro dell’entourage porterà ai frutti sperati dal Milan o se il suo acquisto sarà rinviato all’estate