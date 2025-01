Milan-Girona in diretta, cronaca e risultato live: le formazioni ufficiali

Champions League, Milan-Girona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale della partita che si gioca oggi a San Siro.

La sconfitta contro la Juventus in Serie A ha lasciato tanta amarezza a Sergio Conceicao e all’ambiente rossonero. Ci si aspetta una reazione immediata. Stasera il Milan riceve il Girona a San Siro e deve assolutamente vincere per tenere viva la speranza di qualificarsi direttamente agli Ottavi di Champions League.

Accedere al prossimo turno senza passare per gli spareggi sarebbe un’ottima cosa per la squadra, che si eviterebbe ulteriori partite da disputare e avrebbe più tempo di lavorare assieme a Milanello. I rossoneri vengono da quattro vittorie consecutive in Europa e conquistare la quinta servirebbe anche a riportare un po’ di serenità nell’ambiente, evitando che la situazione peggiori. I 3 punti sono fondamentali per più motivi. I ragazzi di Michel non vanno sottovalutati, anche se nella Liga sono ottavi e in Champions League hanno conquistato solo 3 punti (una vittoria e cinque sconfitte).

Champions League, Milan-Girona: la cronaca della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-GIRONA

Alle ore 21:00 l’arbitro Tobias Stieler darà il via alla partita.

Le formazioni ufficiali di Conceicao e Michel

MILAN (4-3-3): Maignan; E. Royal, Gabbia, Pavlović, Hernández; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Bartesaghi, Terracciano; Pulisic, Zeroli; Abraham, Camarda, Okafor. All.: Conceição.

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, D. López, Krejčí, Blind; Herrera, Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Gil; Ruiz. A disp.: P. López; Arnau, Artero, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Martín, Portu, Selvi, Solís, Stuani. All.: Michel.

Arbitro: Stieler (GER).