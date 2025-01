Conceicao ha bloccato la cessione: lo vuole tenere a tutti i costi

Sergio Conceicao ha voluto bloccare la cessione di un giocatore del Milan che ritiene fondamentale per il suo gioco.

Il calciomercato volge al termine e per le squadre è il momento di stringere i tempi per provare a chiudere le operazioni sia in entrata che in uscita. Sergio Conceicao è stato chiaro con la propria società bloccando la cessione di un giocatore che aveva avuto diverse richieste.

La vittoria sul Girona in Champions League ha rilanciato il Milan che ora, con un successo a Zagabria, si assicurerebbe il passaggio diretto agli ottavi di finale della competizione. Un obiettivo che, dopo le prime due sconfitte nel girone, appariva impossibile per i rossoneri. Evitare gli spareggi consentirebbe poi alla squadra di concentrarsi maggiormente sul campionato andando ad evitare due match duri da giocare all’interno della settimana.

Milan, Conceicao sicuro sul mercato: cessione da bloccare

Arrivato sulla panchina del Milan negli ultimi giorni di dicembre, Sergio Conceicao ha subito conquistato un trofeo da allenatore dei rossoneri alzando la Supercoppa italiana e conquistando la fiducia di tifosi e dirigenza. Proprio alla dirigenza ha fatto sapere di non volersi privare di Yunus Musah, calciatore che a inizio gennaio era finito nel mirino di diversi club di Premier League.

Il centrocampista statunitense è diventato subito un punto fermo della squadra di Conceicao risultando decisivo in diverse partite. Schierato spesso a destra a centrocampo, il classe 2002 sta ricoprendo un ruolo di “equilibratore” della formazione rossonera al quale il tecnico portoghese non ha nessuna intenzione di rinunciare. Possibile invece che si vada a cercare un calciatore con le sue caratteristiche in sede di mercato valutando la cessione di un esterno destro offensivo tra Chukwueze e Okafor.

Yunus Musah è legato al Milan da un contratto fino al giugno del 2028 e, se non dovessero arrivare offerte intorno ai 30 milioni di euro sarà difficile vedere il giocatore lontano da Milanello anche durante la scorsa estate. Nelle vesti di incursore sulla fascia lo statunitense sta convincendo sempre più rispetto al ruolo di mediano e pare aver trovato finalmente la sua giusta collocazione.

Arrivato dal Valencia nell’estate del 2023 per una somma intorno ai 21 milioni di euro, Musah sta vedendo crescere il suo valore anche in base alle ottime prestazioni messe a segno con la nazionale statunitense. Non ci sarà addio per il centrocampista durante questo inverno ma è molto probabile che il club decida di puntare su di lui anche in ottica futura.