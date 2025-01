Dalla Roma al Milan, affare fatto: colpo rossonero

L’asse Roma-Milano è sempre caldo, con le due società pronte a fare nuovi affari: serve risolvere, inoltre, la questione Saelemaekers-Abraham

Milan e Roma non stanno certo vivendo il periodo migliore della loro storia. C’è la classifica a ricordarci la complicata stagione dei rossoneri e dei giallorossi. I club, però, lavorano per riuscire a tirar fuori dalle sabbie mobile le due squadre.

In estate le due società si sono anche date una mano a vicenda, decidendo di scambiarsi Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. A circa cinque mesi dall’affare portato a termine, la Roma non ha alcun dubbio sul volersi tenere stretta l’ala belga. Il Milan, invece, ad oggi, è più propenso a salutare l’attaccante, che ha anche uno stipendio importante, da oltre 4 milioni di euro netti a stagione.

La trattativa per Alexis Saelemaekers può così proseguire senza il coinvolgimento di Tammy Abraham. La Roma, d’altronde, è uscita allo scoperto sull’ex calciatore del Bologna. E’ diventato fondamentale nello scacchiere di Claudio Ranieri. Il Milan in estate lo valutava una ventina di milioni di euro, ora spera di incassare qualcosa in più dalla sua cessione.

Dalla Roma al Milan: c’è già l’addio ai giallorossi

In questi giorni sono emersi diversi nomi da inserire eventualmente in un affare tra Milan e Roma per l’acquisto di Alexis Saelemaekers. Si è scritto di un interessamento da parte dei rossoneri per Soulé, riserva del belga, oltre che di Paulo Dybala, che in estate era stato strappato alla Juventus a caro prezzo, dopo una buona stagione al Frosinone.

Non c’è stata alcuna conferma in merito, ma non è l’unico nome invitato a fare la Roma-Milano per vestire il rossonero. Le settimane scorse, ad esempio, Bryan Cristante è stato proposto al Milan (successivamente anche all’Inter di Beppe Marotta). Il centrocampista è cresciuto in rossonero, ma l’alto stipendio non ha fatto decollare l’affare.

E’ stato accostato al Diavolo, inoltre, anche Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento non c’è alcun accordo sul rinnovo. Ha già detto addio ai giallorossi, invece, Matteo Signorini. Un altro dirigente, dunque, saluta il club giallorosso. L’uomo degli sponsor, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, sarebbe pronto ad accasarsi al Milan. Il Diavolo, dunque, si rinforza, non solo in campo, dopo il colpo Kyle Walker.