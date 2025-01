Milan e Juve sotto choc: è saltato il maxi affare

Il Milan e la Juventus pronte a mettere a segno altri colpi in entrata. Un obiettivo, però, sta per sfumare: svelato il motivo.

Prevedono ancora diversi colpi in entrata i piani della Juventus e del Milan relativi alla sessione invernale del mercato. I bianconeri, dopo diverse settimane di riflessioni, hanno concretizzato in rapida successione tre operazioni regalando a Thiago Motta Alberto Costa, Randal Kolo Muani e Renato Veiga. I rossoneri, dal canto loro, sono riusciti a condurre in porto la trattativa legata a Kyle Walker, prelevato dal Manchester City attraverso la formula del prestito accompagnato dal diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Entrambe, in ogni caso, non intendono fermarsi qua.

Sia la Vecchia Signora che il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, entro il 3 febbraio, tenteranno di rafforzare ulteriormente i rispettivi reparti difensivi così da sanare le criticità emerse nella prima parte della stagione. La Juve, in questi mesi, ha infatti perso per infortunio Gleison Bremer e Juan Cabal mentre il Milan non è rimasto del tutto soddisfatto dalle prestazioni offerte in campo da Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal.

Da qui la volontà di prendere un giovane in rampa di lancio, in grado di offrire maggiori garanzie rispetto al serbo (seguito da diverse squadre della Bundesliga) e al brasiliano. Nel mirino, in particolare, è finito Cristhian Mosquera legato fino al 30 giugno 2026 al Valencia. Il classe 2004 è divenuto una delle colonne portanti della squadra allenata da Carlos Corberan (23 apparizioni tutte da titolare inamovibile) e al Milan piace molto per la sua abilità nel gioco aereo (è alto 1.91) e nella costruzione del gioco. Inoltre, può ricoprire due ruoli: quello di centrale e di terzino destro.

Milan e Juventus a bocca asciutta: salta il colpo sperato

Un elemento polivalente che, in maniera inevitabile, ha attirato le attenzioni anche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Difficilmente, però, il 20enne sbarcherà in Serie A. Il motivo è da ricercare nel fatto che Mosquera, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista della BBC Ekrem Konur, intende rimanere al Valencia così da proseguire nel proprio percorso di crescita. Ogni discorso riguardante la cessione, quindi, verrà posticipato alla prossima estate: non escluso, addirittura, un possibile rinnovo con la formazione spagnola.

Una tegola inaspettata destinata a stravolgere le strategie delle italiane, obbligate ora a depennare il nome di Mosquera dalla lista degli obiettivi. I bianconeri sono tornati a battere la pista che conduce a David Hancko, che spinge per trasferirsi a Torino. Resta, però, da convincere il Feyenoord che, per lasciarlo andare via subito, chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni. I rossoneri, invece, potrebbero decidere di rifarsi avanti per Mattia Viti dell’Empoli, già seguito con grande interesse nelle scorse settimane.