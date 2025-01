Il Milan lo vuole riportare in Serie A, nome a sorpresa per l’attacco

Nome a sorpresa per l’attacco del Milan, l’affare può decollare in estate: ritorno di fiamma clamoroso. Tutti i dettagli

Siamo entrati nell’ultima settimana disponibile per il calciomercato. Il Milan, che ha vinto non senza fatica col Parma ieri in campionato, nel frattempo si prepara per la gara più importante di questa stagione. Mercoledì a Zagabria, contro la Dinamo, non si può in alcun modo fallire: il destino è nelle mani dei rossoneri e con tre punti la squadra di Sergio Conceicao diventerà una delle otto squadre qualificate aritmeticamente agli ottavi di finale di Champions League senza passare dai Play Off. Un traguardo incredibile considerando come il torneo è iniziato e l’andamento di questa stagione finora negativa.

Dopo Zagabria, poi, bisognerà preparare il derby. E nel frattempo c’è il calciomercato. Il Milan ha chiuso l’operazione Kyle Walker nei giorni scorsi e oggi verrà presentato alla stampa, l’inglese sarà a disposizione di Conceicao per il derby di domenica prossima. Ora però l’allenatore si aspetta qualcos’altro dal mercato ed è viva l’opzione Gimenez dal Feyenoord: oggi nuovi contatti e probabilmente una nuova offerta per convincere gli olandesi. La società ha scelto lui per il presente e per il futuro, ma non esclude anche altre operazioni.

Zirkzee vuole tornare in Italia: idea Milan

L’estate scorsa il nome per l’attacco del Milan era Joshua Zirkzee, che non è arrivato per una manciata di milioni che la società non ha voluto pagare agli agenti per le commissioni. La scelta è ricaduta su Alvaro Morata e Tammy Abraham, che non erano ciò che serviva a Paulo Fonseca prima e Sergio Conceicao ora. Il Milan ha bisogno di un centravanti d’area di rigore che possa garantire 20 gol a stagione: Gimenez è l’uomo giusto ma occhio al possibile ritorno di fiamma.

Lo stesso Zirkzee potrebbe tornare di moda nei pressi di via Aldo Rossi nei prossimi mesi. Dopo il fallimento della trattativa coi rossoneri, l’olandese si è accasato al Manchester United ma per lui finora è stata una stagione terribile. Per lui come per tutto lo United, che ha cambiato anche guida tecnica nel frattempo. Joshua tornerebbe volentieri in Italia tanto che ci aveva pensato la Juventus prima di andare su Kolo Muani in prestito dal Psg. Ed è qui che nasce l’idea.

Il Milan infatti potrebbe fare un tentativo per acquistarlo in prestito in estate, con una formula conveniente. Con o senza Gimenez, che come detto è stato scelto come investimento per l’attacco. Per ora però è soltanto un’idea, niente di concreto né contatti seri. Zirkzee resterà allo United per i prossimi sei mesi ma se le cose dovessero continuare ad andare male, un addio in estate è cosa scontata. E lui tornerebbe volentieri in Serie A.