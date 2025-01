Non solo Gimenez, Conceicao aspetta il centrocampista: ecco il colpo last minute

Santiago Giménez è l’obiettivo di mercato del Milan, che in questi giorni proverà a prenderlo, ma Sergio Conceicao aspetta anche il centrocampista

Per la prima volta in stagione, il Milan non potrà contare su Youssouf Fofana. Il centrocampista, diffidato, è stato ammonito nel corso della sfida contro il Parma, e sarà costretto a saltare il tanto atteso derby contro l’Inter. Una tegola pesante che porterà Sergio Conceicao, inevitabilmente, a mescolare un po’ le carte.

Sostituire il calciatore francese è praticamente impossibile. In rosa non c’è un elemento con le sue caratteristiche. Rispetto alla formazione ufficiale di ieri, così, si candida a giocare dal primo minuto Ismael Bennacer. L’algerino dopo l’ottima prova contro il Girona, anche ieri ha dimostrato di non essere al 100%, quando è subentrato nella ripresa. La gamba, dopo mesi di inattività non può essere brillante, ma la coperta in mediana è cortissima.

Così l’ex Empoli nelle ultime partite ha giocato davvero parecchio. Contro l’Inter, se Conceicao opterà per un centrocampo a tre, con Yunus Musah, Tijjani Reijnders e appunto Ismael Bennacer, in panchina non ci saranno alternative, a parte il giovanissimo Kevin Zeroli, che con il portoghese, però, non ha mai giocato. Gli unici minuti messi nelle gambe con il Milan dei grandi è stato il 14 settembre quando è subentrato in occasione della sfida contro il Venezia. In infermeria, ricordiamo, c’è ancora Ruben Loftus-Cheek, che ne avrà ancora per un po’.

Milan, colpo a centrocampo: l’idea del Diavolo

Non solo Gimenez, dunque. L’esigenza di un centrocampista appare evidente, magari per essere utilizzato nel derby. Il nome in cima alla lista per rafforzare la mediana è quello di Samuele Ricci, che però può arrivare in estate. Difficile immaginare un Milan che si presenti con una proposta da oltre 30 milioni per convincere Urbano Cairo.

Dal mercato, dunque, serve un’opportunità. L’idea non può che portare o ad un giocatore under 22 o ad un italiano per non andare ad intasare la lista degli stranieri. La pista Belahyane si è raffreddata da tempo. Bondo, invece, resta una possibilità, anche se l’infortunio non aiuta, visto che il Milan avrebbe bisogno di un centrocampista già pronto fin da subito.

Attenzione così ai rapporti ottimi con la Roma, che potrebbero portare ad un nuovo doppio affare, magari in prestito: Bryan Cristante in rossonero, con Noah Okafor in giallorosso. Una situazione provvisoria che potrebbe aiutare entrambe le squadre