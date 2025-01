Tentativo last minute, il Milan spera di riportarlo in Serie A

Il Milan è sulle tracce di un big che potrebbe tornare in Serie A nelle fase finali del calciomercato invernale con i rossoneri che faranno un tentativo last minute.

Entriamo nell’ultima settimana di calciomercato per quello che riguarda la sessione invernale con il Milan pronto a chiudere gli affari necessari a sistemare il proprio organico.

Sono tante le voci di mercato riguardanti il Milan con il club meneghino che è alla ricerca di rinforzi per sistemare una rosa che ha mostrato diverse lacune nella prima parte di campionato. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse da parte del Milan per Riccardo Orsolini del Bologna con i rossoblu che per il momento hanno rispedito al mittente la proposta del club meneghino. Proprio per questo motivo i rossoneri avrebbero virato le loro attenzioni su un altro calciatore italiano che potrebbe far ritorno in Serie A negli ultimi giorni di mercato.

Calciomercato, il Milan vuole riportare in big in Italia

Considerate le difficoltà nell’arrivare a Riccardo Orsolini, il Milan è pronto a fare un tentativo per Federico Chiesa in vista degli ultimi giorni di calciomercato con i rossoneri che vorrebbero prendere in prestito l’ex Juventus, ora poco utilizzato nel Liverpool.

Passato ai Reds alla fine del calciomercato estivo, Federico Chiesa non è riuscito ancora ad imporsi nel club inglese ed è finito nel mirino di diverse squadre in questi ultimi giorni di trattative. L’attaccante esterno è entrato nelle rotazioni di Arne Slot solamente nelle ultime settimane con il tecnico olandese che per il momento sta concedendo solo pochi minuti all’ex giocatore di Juventus e Fiorentina.

Il Milan, che ha fatto un tentativo per Riccardo Orsolini senza trovare l’accordo con il Bologna, potrebbe valutare l’acquisto di Federico Chiesa per sistemare il proprio reparto offensivo. Samuel Chukwueze è fuori dai piani del club rossonero che in questa ultima settimana di trattative cercherà di trovare una sistemazione al calciatore nigeriano. Nel caso in cui dovesse andare a buon fine la cessione dell’ex Villarreal il Milan proverà a chiudere un colpo in entrata.

Sembra essere invece fermo il mercato per quello che riguarda il centrocampo con il club che appare soddisfatto del ritorno in campo di Ismael Bennacer. Le condizioni fisiche dell’algerino, nonostante i due gravi infortuni subiti nell’ultimo anno e mezzo, sono buone con il mediano che è entrato nelle rotazioni di Sergio Conceicao con costanza.