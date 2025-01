Vanno tutti via dal Milan: pronti altri 4 addii

Il Milan si prepara a vivere una nuova profonda rivoluzione: occhio al capitolo cessioni, in quattro possono già fare le valigie e dire addio

Non è un mistero che in casa Milan le cose stiano andando assai diversamente di quanto preventivato in estate. Il club meneghino ha investito tanto sul mercato, con la speranza di ritornare tra le prime della classe e lottare fino alla fine per lo Scudetto.

Un tricolore che, tuttavia, non è mai stato tanto lontano. La squadra ha faticato tantissimo con Paulo Fonseca in panchina, al punto che si è reso necessario il cambio: l’arrivo di Sergio Conceicao, però, non ha portato i risultati sperati. La vittoria in Supercoppa italiana sembra essere stata, al momento, solo un’illusione. In campionato il ‘Diavolo’ fa fatica a fare punti, a tenere il passo delle squadre di vertice. E ad oggi, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la Juventus, la corsa al quarto posto resta decisamente in salita.

Ecco quindi che in vista della prossima stagione tanto potrebbe cambiare in quel di Milanello. Riflessioni profonde andranno fatte sulla guida tecnica, con Conceicao che è sotto contratto fino a giugno. Ma sarà soprattutto la squadra a vivere una rivoluzione che potrebbe però iniziare già in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Sembrano sempre più probabili nuovi addii: ben quattro. E i tifosi adesso aspettano con ansia le prossime mosse della dirigenza di Via Aldo Rossi.

Milan, poker di addii: lasciano subito Milanello

Si è sbagliato tanto. E a certi sbagli andrà posto rimedio, grazie alle cessioni che il Milan ha in mente di mettere nero su bianco già nei prossimi giorni, se ce ne sarà l’occasione. ‘Fichajes.net’, in tal senso, ha fatto quattro nomi che hanno già le valigie in mano.

Il primo potrebbe essere Strahinja Pavlovic, arrivato in estate ma che non è riuscito ad imporsi come titolare al centro della retroguardia milanista. Ci ha provato il Fenerbahce con un’offerta di prestito, prontamente rispedita al mittente: il Milan vuole venderlo solo a titolo definitivo. Ecco che lo Stoccarda, alla finestra, potrebbe proporre oltre 20 milioni e prendersi subito il serbo. Il secondo nome già da tempo in uscita è quello di Noah Okafor. Dopo essere stato vicinissimo al Lipsia, il talento svizzero rimane tra i cedibili: in attesa di buone nuove per la sua cessione.

Occhio poi anche a Samu Chukwueze, per il quale il Milan ha sborsato ben 30 milioni di euro. Tanta panchina, prestazioni non all’altezza. Al nazionale nigeriano pensa la Saudi Pro League, con una potenziale ricchissima offerta sia per il calciatore che per i rossoneri. L’ala ex Villarreal è però infortunata e ciò potrebbe rallentare la sua partenza. Infine, attenzione massima su Luka Jovic.

Il Monza ha mostrato interesse dopo aver ceduto Djuric al Parma ma la punta rossonera pare poco entusiasta della destinazione brianzola: staremo a vedere se alla fine cederà alle lusinghe di Galliani, pronto a portarlo via da Milanello.