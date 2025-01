Conceicao: “Sto cambiando tante cose al Milan. Concerto di Lazza? Ho parlato coi giocatori”

Conceicao e Pulisic hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan di Champions League: ecco le loro parole.

Mercoledì sera il Milan affronta la Dinamo Zagabria in Croazia e può staccare il pass per gli Ottavi di Finale di Champions League. Con una vittoria è sicuro di accedere al prossimo turno senza bisogno di affrontare gli spareggi.

Squalificato Davide Calabria, assenti per infortunio Emerson Royal, Alessandro Florenzi, Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek. Non in lista UEFA Alex Jimenez, Luka Jovic e il nuovo arrivato Kyle Walker. Dalle 18:50 la conferenza stampa con protagonisti Sergio Conceicao e Christian Pulisic. Di seguito la diretta testuale con tutte le dichiarazioni della vigilia.

Conceicao, la conferenza stampa pre Dinamo-Milan

PREPARAZIONE PARTITA – “Oggi abbiamo lavorato 40 minuti sul campo, non è l’ideale. Lo sappiamo, ma dobbiamo cercare di fare una partita positiva e vincere”.

SCOSSA ALLA SQUADRA – “La scossa viene col lavoro, con la motivazione di giocare in questa competizione con uno dei migliori club al mondo. Vogliamo concludere questa fase nel modo migliore, questa è la cosa più importante. La scossa bisogna averla ogni giorno a Milanello, dobbiamo avere la responsabilità di difendere un club come il Milan”.

SCELTE DI FORMAZIONE, MORATA A RIPOSO? – “Penso partita per partita, non faccio calcoli, non va bene. I risultati non sono buoni quando si fanno calcoli, dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani e centrare il secondo obiettivo dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. Vogliamo andare agli Ottavi di Champions direttamente, non pensiamo al derby, lo faremo da giovedì”.

MILAN PUO’ VINCERE LA CHAMPIONS? – “Mancano tante partite, vogliamo arrivare nelle prime quattro. Non possiamo pensare al derby, figuriamoci alla finale della Champions. Non bisogna guardare troppo avanti, pensiamo partita per partita”.

CHE MIGLIORAMENTI VORREBBE MIGLIORARE – “Ci sono tanti momenti in cui vorrei vedere miglioramenti, a volte facciamo bene e altre no. Palla al piede dobbiamo fare meglio, ci sono tante cose da migliorare. Ogni allenatore cerca la perfezione, lavoriamo su ogni dettagli. Non cerco scuse, sapevo del calendario, però non c’è tempo per allenarsi. Ci sono cose in cui siamo migliorati un po’. I ragazzi ci credono. Preferisco vincere tranquillamente che rimontare, però è stato così. Importante vedere anche questo spirito e mettere dentro anche altre cose”.

MILAN PUO’ RINASCERE CON LUI – “Noi stiamo lavorando per arrivare a fine stagione e raggiungere i nostri obiettivi. Dobbiamo concentrarci nel lavoro, ogni giorno conosco meglio i giocatori e loro capiscono cosa vogliono da me. Io ho una cultura diversa, sono portoghese, ma il linguaggio del calcio è universale. C’è una vita oltre gli allenamenti, non è successo nulla se in quattro-cinque sono andati al concerto di Lazza. Una cosa passata, ho parlato coi giocatori, io ho un modo diverso di pensare. Ho le mie regole e le ha il club. Questa cosa non è importante ora, dobbiamo pensare alla Dinamo e a come vincere”.

REGOLE-DISCIPLINA – “Vedo un gruppo buono umanamente, i giocatori sono uomini bravi. Ho molto fiducia in loro, sono molto rispettosi e anche io lo sono. Ho un bel gruppo, sono arrivato e ho cambiato tante cose che hanno accettato. Voglio cambiare anche il modo di giocare”.

MILAN E PORTO DIVERSI DA ALTRI CLUB – “Il peso del Milan c’è in Champions, però la storia non va in campo. Il DNA è importante, così come l’ambiente che si crea attorno a questa competizione quando si gioca con certe squadre come Milan e Porto. Ma c’è anche la motivazione nell’affrontare club storici. Domani affrontiamo una squadra che ha ancora la possibilità di andare al playoff, sarà una partita difficile con una squadra storica e che sarà molto motivata”.

Le parole di Pulisic

DOVE PUO’ ARRIVARE IL MILAN IN CHAMPIONS – “Abbiamo fatto bene in Champions League, non so perché più che in campionato. Abbiamo una opportunità per entrare nei primi otto e dobbiamo cercare di andare avanti più possibile”.

COSA MANCA AL MILAN – “Difficile dirlo, ma nelle ultime partite abbiamo dimostrato lo spirito della squadra, soprattutto nei finali. Non so quello che manca di più”.

MILAN PUO’ VINCERE LA CHAMPIONS? – “Non mettiamo il focus solo sulla Champions, lo mettiamo su ogni partita anche in campionato”.

COSA CAMBIATO CON CONCEICAO – “Non è facile, non abbiamo tanto tempo per allenarci, giochiamo ogni tre giorni. Lo spirito è cambiato un po’, abbiamo la mentalità per dire che la partita non è mai finita. La differenza è questa, perché non c’è tanto tempo per lavorare”