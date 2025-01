Milan, cessione last minute: se ne va in Arabia Saudita

Il Milan continua ad essere molto attivo sul mercato. Possibile una cessione in extremis: il rossonero può andare in Arabia Saudita.

Da una parte, la necessità di consegnare a Sergio Conceicao un attaccante di comprovato valore così da rendere più competitivo il reparto offensivo rossonero. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Santiago Gimenez mentre la pista alternativa conduce a Joao Felix. Dall’altra, la volontà di cedere e trovare una sistemazione alternativa agli elementi dell’attuale gruppo ritenuti tutt’altro che imprescindibili dal tecnico portoghese. Si preannunciano roventi, per il Milan, gli ultimi giorni del mercato invernale.

I contatti per il centravanti messicano procedono spediti. Il 23enne (autore di 15 reti e 3 assist in 18 apparizioni complessive) ha fatto sapere di gradire il trasferimento in Italia e, come dimostrato dal “like” piazzato sotto il post di presentazione di Kyle Walker, spinge affinché l’operazione vada in porto. Resta, però, da convincere il Feyenoord che continua a chiedere oltre 40 milioni per lasciarlo andare subito. Le interlocuzioni proseguiranno ma, nel frattempo, il club proverà a concretizzare qualche cessione così da liberare spazio in rosa ed ottenere (o risparmiare) risorse da destinare poi all’acquisto del classe 2001.

In lista di sbarco, ad esempio, risulta esserci Luka Jovic, sceso in campo appena 4 volte finora. Per lui si è fatto avanti il Monza, alla ricerca di un centravanti esperto capace di fornire un contributo concreto nella lotta verso la salvezza. L’intesa tra le due società è stata trovata: ora all’amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani non resta altro da fare che vincere gli ultimi dubbi espressi dal serbo e convincerlo ad accettare la proposta messa sul piatto. Possibile inoltre la partenza di un centrocampista, sparito progressivamente dai radar in queste settimane.

Mercato Milan, possibile una partenza in extremis: va in Arabia Saudita

Parliamo di Ruben Loftus-Cheek, attualmente ai box a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Il 29enne in questa stagione ha avuto modo di giocare spesso (21 presenze tra tutte le competizioni) senza però riuscire a toccare gli standard qualitativi raggiunti nella precedente annata, conclusa con ben 10 reti realizzate. Le prestazioni in chiaroscuro fornite dall’ex Chelsea, legato al Milan fino al 30 giugno 2027, unito ai sempre più frequenti infortuni subiti hanno quindi spinto la dirigenza a valutare l’idea di farlo partire immediatamente.

Il classe 1996 piace molto a diverse squadre dell’Arabia Saudita, disposte a ricoprirlo d’oro pur di ottenere il suo “sì” decisivo. Il Milan, dal canto suo, attende di ricevere proposte concrete. La strada, in ogni caso, è tracciata: la separazione si avvicina.