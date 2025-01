Sinner-Milan, è successo allo stadio: momento da brividi

A San Siro un momento da brividi ieri durante l’intervallo di Milan-Parma con tutto lo stadio coinvolto, ecco cosa è successo

Tutto come previsto. Inizia come meglio non poteva il 2025 di Jannik Sinner che è riuscito a rispettare il pronostico e a vincere per il secondo anno di fila l’Australian Open. Per lui è il terzo slam vinto ed è l’inizio di una stagione che si preannuncia ancora straordinaria dopo quella precedente. Il tennista italiano ha battuto Zverev in finale con un 3-0 senza diritto di replica. L’ennesima dimostrazione di forza di Jannik, che non ha mai messo in discussione la vittoria di questo importante slam e si conferma come numero uno al mondo.

Ma siamo soltanto all’inizio perché, come detto, in questo 2025 c’è ancora spazio per riempire la bacheca di altri trofei. A 23 anni, Sinner si candida per diventare uno dei migliori della storia di questo sport: certo, è ancora presto per dirlo e la strada sarà sempre in salita, ma le premesse sono straordinarie. Un grande orgoglio anche per il Milan perché Jannik è un milanista di titanio. Pochi minuti dopo la sua vittoria a Melbourne, è iniziata la partita col Parma e durante l’intervallo abbiamo assistito ad una scena da brividi.

San Siro omaggia Sinner, boato da brividi

Lo speaker ha infatti annunciato negli altoparlanti dello stadio la vittoria di Sinner contro Zverev e le sue parole sono state accolte da un grandissimo entusiasmo da parte di tutti i tifosi presenti (registrato per l’ennesima volta un sold-out con oltre 70mila spettatori).

Come accade per i giocatori all’annuncio delle formazioni, tutto lo stadio ha urlato il suo nome tre volte con un boato davvero impressionante. Ennesimo segnale di quanto affetto ci sia nei confronti di Jannik da parte dei milanisti ma non solo. Tra l’altro si è parlato a lungo di una curiosità davvero incredibile: la partita di Sinner contro Zverev è iniziata intorno alle 9 del mattino in Italia ed è finita alle… 12:29, esattamente un minuto prima del calcio d’inizio di Milan-Parma.

Un segno del destino che sembra quasi fatto a posta: Sinner ha risolto la pratica giusto in tempo per vedere la partita della sua squadra del cuore. Insomma, un grande momento di sport ieri a San Siro, che si è anche goduto un secondo tempo di una partita folle. Nei minuti di recupero, la squadra di Sergio Conceicao è riuscita a guadagnarsi la vittoria con le reti di Reijnders e Chukwueze.