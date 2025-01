Champions League, gli aggiornamenti in tempo reale della partita Dinamo Zagabria-Milan.

Dopo la vittoria in Serie A contro il Parma a San Siro, il Milan stasera affronta la Dinamo Zagabria in trasferta. In ballo c’è la qualificazione diretta agli Ottavi di Champions League. Vincendo, la squadra di Sergio Conceicao sarebbe sicura del passaggio del turno. Potrebbe bastare anche un pareggio, ma in questo caso dipenderebbe anche dai risultati di altre squadre.

Champions League, Dinamo Zagabria-Milan: la cronaca della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI DINAMO ZAGABRIA-MILAN

19′ – GOL DINAMO ZAGABRIA. BATURINA APPROFITTA DI UN ASSURDO ERRORE DI GABBIA E NON SBAGLIA DAVANTI A MAIGNAN.

18′ – Botta di destro di Reijnders da fuori area, pallone respinto da un avversario.

12′ – Difesa croata attenta sul cross basso di Leao dall’interno dell’area.

9′ – Dinamo Zagabria propositiva in questa fase.

5′ – Tiro di Baturina, palla fuori.

1′ – Partita iniziata a Zagabria!

Alle ore 21:00 il fischio di inizio del match.

Le formazioni ufficiali delle squadre

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistić; Torrente, Théophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, Mišić, Pjaca; Stojković, Kulenović. A disp.: Filipović, Zagorac; Jakirović, Mikić, Ristovski; Pavić, Rog; Córdoba, Ćutuk, Hoxha, Mbuku, Špikić. All.: Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović, Hernández; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Terracciano; Bennacer; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Conceição.

Arbitro: François Letexier (FRA).