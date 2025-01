Gimenez al Milan: l’annuncio di Ibra prima di Dinamo Zagabria-Milan

Arrivano le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic prima del calcio d’inizio di Dinamo Zagabria-Milan. Ecco le sue parole su Santiago Gimenez

Zlatan Ibrahimovic ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida contro la Dinamo Zagabria. L’ex attaccante ha chiaramente fatto il punto sul mercato, ma le sue prime dichiarazioni sono sulla sfida di stasera. Una sfida davvero fondamentale per il Milan, che può centrare l’obiettivo degli Ottavi di finale di Champions League. Un obiettivo che dopo le prime due giornate, in cui sono arrivate le sconfitte contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen, era davvero utopia. Ora, invece, è davvero ad un passo.

“Oggi è una partita importante. Arrivare tra le prime otto è una grande opportunita. Conceicao? Tutti si stanno adattando al suo modo di lavorare. E’ vero che ha allenato poco, giocando ogni tre giorni, ma sta andando tutto bene”, ha affermato Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport.

Milan-Gimenez, Ibrahimovic fa chiarezza: “Non dipenda dalla vittoria di oggi”

Inevitabilmente si è parlato di calciomercato e le attenzioni si sono spostate su Santiago Gimenez. I tifosi sono in attesa di novità legate all’attaccante del Feyenoord. I rossoneri sono pronti a presentare una nuova offerta per provare a convincere gli olandese, che si sono mostrati sempre poco propensi a cedere il giocatore.

Sono così arrivate le parole su Santiago Gimenez da parte di Zlatan Ibrahimovic: “Il nostro mercato non dipende da vittoria di oggi. Non posso darti novità, ma stiamo lavorando“. E’ attesa nelle prossime ore, immediatamente dopo le partite di Champions League, l’ultima offerta del Milan per l’attaccante della Nazionale messicana. Un’offerta che sarà importante per avvicinarsi alle richieste dei biancorossi di 35/40 milioni di euro.