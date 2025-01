Hamilton da non credere, lo farà non appena sarà in Italia

Altri commenti sul futuro di Hamilton in Ferrari: stavolta è Clarkson a esprimere qualche critica sul pilota.

La scorsa settimana abbiamo visto il debutto di Lewis Hamilton nel mondo Ferrari ed è stato qualcosa di storico. Il sette volte campione del mondo di è stato per la prima volta a Maranello e per la prima volta ha guidato una monoposto rossa di F1. C’era grande attesa di vederlo con addosso il colore rosso e al volante.

Sono state giornate ricche di contenuti anche per i social media, con tanti tifosi scatenati nel commentare e condividere foto-video. A livello mediatico l’operazione Hamilton-Ferrari è un enorme successo e probabilmente lo sarà anche sul piano commerciale-economico, però ai ferraristi interessano soprattutto i risultati sportivi. Quelli sono la cosa fondamentale e la speranza è di vedere il pilota super competitivo, così come il compagno di squadra Charles Leclerc.

Ferrari F1, Lewis Hamilton: le critiche di Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson, famoso conduttore televisivo, ha un po’ preso in giro Hamilton dopo la pubblicazione della sua prima foto a Maranello davanti alla casa di Enzo Ferrari. Ha pubblicato un’immagine nella quale era vestito a sua volta elegante e posava vicino a una Range Rover presso la sua fattoria. Nel post ha scritto “Lewis Clarkilton”.

Clarkson ha anche espresso commenti negativi su Hamilton sulle colonne del The Sun: “Se fosse stato così voglioso di conquistare l’ottavo mondiale in F1, uno se lo sarebbe immaginato arrivare in fabbrica il primo giorno con il desiderio di conoscere i segreti della macchina e di capire come sfruttarne il potenziale. Invece, si è presentato a bordo di un SUV, in giacca e cravatta, posando per le foto prima di salutare i tifosi, vigilato da un drone presente per immortalare tutto“.

Clarkson non ha gradito il modo con il quale Lewis si è presentato a Maranello e ha espresso un giudizio critico anche su un altro aspetto: “Mi hanno detto che non vivrà vicino alla fabbrica, ma a Milano. E non utilizzerà una Ferrari stradale per andare su e giù, ma un elicottero concesso dalla FIAT. Mi viene da pensare… Chi è Lewis in questo momento? Un pilota oppure una star?“.

Il noto presentatore inglese vede negativamente il fatto che Hamilton faccia Milano-Maranello spostandosi via aria e non su strada. Lo vede più star che pilota e ritiene che probabilmente i tempi migliori siano passati per lui: “Sa di aver ormai superato la fase migliore della carriera, ma non voleva ritirarsi senza aver mai guidato per il gioiello della corona del motorsport“. Vedremo quali risposte darà la pista appena Lewis sarà in azione.