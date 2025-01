Pronto il colpo per Conceiçao: c’è già la data per l’arrivo

Arrivano buone notizie per Sergio Conceicao e tutti i tifosi del Milan con il club che appare pronto a regalare un nuovo colpo in sede di mercato.

Il calciomercato invernale volge al termine e le squadre sono al lavoro per cercare di chiudere i colpi e sistemare i propri organici in vista della seconda parte di campionato.

Il Milan, preso Kyle Walker, è attento a quelle che potrebbero essere le occasioni in questi ultimi giorni di trattative con Santiago Gimenez che resta sempre in cima alla lista dei desideri della dirigenza. Non è poi da escludere un colpo a centrocampo ma vanno rispettate anche le esigenze della lista di Serie A che impone ai rossoneri di prendere un calciatore che sia cresciuto nelle giovanili di un club italiano. Nel frattempo, però, i rossoneri sono alla ricerca di colpi anche in vista della prossima stagione con il club che si è già portato avanti con il lavoro.

Calciomercato Milan, colpo prenotato per l’estate: ci siamo

Il nome caldo per la prossima estate del Milan resta sempre Samuele Ricci con il centrocampista del Torino che rappresenta la prima scelta del club rossonero per andare a sistemare la mediana.

Il recupero di Ismael Bennacer ha fatto rallentare la ricerca di un nuovo centrocampista per la seconda parte di campionato ma non ha frenato l’interesse del Milan per il giocatore del Torino. Urbano Cairo vuole trattenere il calciatore in granata fino al termine della stagione per poi cederlo al miglior offerente. Il Milan appare in vantaggio nella corsa a Ricci avendo già un’intesa di massima con il ragazzo.

L’affare con il Torino potrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili con i rossoneri che porterebbero in rosa uno dei centrocampisti più interessanti del campionato ed ormai da tempo nel giro della nazionale di Luciano Spalletti. Il Milan deve però fare i conti con la concorrenza dell’Inter che sta pensando di rinnovare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione ed ha puntato proprio il classe 2001 del Torino.

Nel frattempo il Milan continua a lavorare sui rinnovi di contratto. Se per Mike Maignan appare tutto fatto, ci sono da limare ancora dei dettagli per quello che riguarda Theo Hernandez con il francese che non sta certamente vivendo la sua migliore stagione da quando è in rossonero. Nel caso in cui non dovesse giungere l’ufficialità prima dell’estate non è da escludere una cessione del terzino a fine campionato.