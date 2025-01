Scambio last minute: il Milan è pronto a chiudere l’affare

Il Milan pensa al clamoroso scambio di fine mercato: Conceicao potrebbe avere così un nuovo centrocampista, i dettagli

Siamo entrati nell’ultima parte del calciomercato di gennaio e dal Milan ancora non arrivano buone notizie. Walker è stato un acquisto a sorpresa molto interessante: è un uomo di qualità e soprattutto di esperienza, aiuterà la squadra ad alzare il livello dell’atteggiamento e della mentalità, uno dei problemi più grossi della squadra, sottolineato da Paulo Fonseca prima e anche da Sergio Conceicao poi. Serve una svolta da quel punto di vista e l’inglese darà sicuramente una mano, anche se da solo non basta: prima di tutto, è necessario il supporto della società.

Supporto che doveva essere più massiccio per quanto riguarda il mercato. Tutti infatti si aspettavano che il Milan potesse essere protagonista: le lacune della rosa erano evidenti e c’era tempo e modo per programmare l’intervento. Invece, la dirigenza si è forse fatta influenzare dalla vittoria della Supercoppa e oggi, a pochi giorni dalla fine, non sono ancora arrivati altri acquisti. C’è una trattativa in corso per Gimenez che sembra molto simile a tante altre che alla fine non si sono concretizzate: ormai è chiaro che il modus operandi è lo stesso.

Scambio fra Milan e Monza, arriva il centrocampista

Potrebbero essere giorni caldi però per quanto riguarda il mercato in uscita. Dovrebbe esserci a breve un incontro fra la dirigenza milanista e l’agente di Luka Jovic per trovare una soluzione. L’attaccante, che è rientrato in campo contro Juve e Parma dopo un lungo infortunio, è fuori dal progetto e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il Milan vorrebbe piazzarlo altrove per evitare il pagamento del suo alto stipendio. E c’è una squadra pronta ad acquistarlo.

Ci starebbe pensando seriamente il Monza, con Adriano Galliani che è già in contatto con Furlani e Moncada per arrivare ad una soluzione. Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan sarebbe anche disposto a pagare parte dell’ingaggio. Il giocatore si trasferirebbe in prestito. Un “favore” che servirebbe ai rossoneri per acquisire priorità per l’eventuale cessione di Warren Bondo, una delle poche note liete di questa stagione del Monza.

Il Milan lo ha messo nel mirino da tempi non sospetti. Moncada lo aveva segnalato quando era un parametro zero ma alla fine il centrocampista è andato in Brianza. Adesso, con la squadra che sembra destinata alla Serie B, lui diventa un’opportunità di mercato importante per i rossoneri. Ecco quindi che si potrebbe aprire una corsia preferenziale grazie a Jovic, ma intanto il tempo stringe. Da Monza a Milano la strada è brevissima, ma chiudere una trattativa per questa società non è mai una passeggiata.