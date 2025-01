Via per 26 milioni: il Milan è pronto a chiudere la cessione sul gong

Si riapre la pista cessione per un giocatore rossonero: la società sta aspettando l’offerta giusta per fare cassa, i dettagli

Il Milan, ancora una volta, ha deluso le aspettative dei propri tifosi. Che si aspettavano maggior protagonismo in questo mercato di gennaio che, ad oggi, invece, ha regalato solo Kyle Walker e nient’altro. L’acquisto di un altro terzino destro, dopo aver speso 20 milioni per Emerson Royal in estate, non era di certo una priorità ma per Ibrahimovic era “un’occasione che non ci potevamo lasciar sfuggire“, come ha detto in conferenza stampa. Invece, è probabile che il Milan aveva chiuso il trasferimento perché convinto di poter cedere Emerson Royal al Galatasaray ma il grave infortunio ha cambiato tutto.

Adesso c’è una trattativa in corso per Santiago Gimenez del Feyenoord ma non è semplice perché per acquistarlo è necessaria un’offerta che va ben oltre i 20 milioni canonici imposti da RedBird. Infatti, dall’Olanda arrivano indiscrezioni di una proposta molto bassa alla società di Rotterdam, che addirittura si sarebbe “quasi messa a ridere” come scrivono in Messico. Potrebbe servire una cessione importante per concretizzare l’affare ma il tempo stringe e Pavlovic non vuole andarsene. Ecco quindi che potrebbe riaprirsi un’altra strada.

Cessione ancora possibile: il Milan aspetta le offerte

La crescita di Pavlovic, fra i migliori in campo col Parma, la sicurezza Gabbia e il ritorno (a breve) di Thiaw, potrebbero convincere il Milan a provare di nuovo a vendere Fikayo Tomori. Il difensore inglese sembrava destinato all’addio visto che con Fonseca aveva perso punti nelle gerarchie; l’arrivo di Conceicao però ha cambiato tutto e l’ex Chelsea ha ritrovato la titolarità fin dalle prime partite in Supercoppa, senza mai convincere del tutto.

Tomori, squalificato col Girona in Champions League, era disponibile per la partita col Parma ma Conceicao ha voluto premiare Pavlovic che aveva fatto bene contro i catalani pochi giorni prima. Una decisione che potrebbe quindi cambiare qualcosa in chiave mercato. Tomori potrebbe tornare sul mercato in questi ultimi giorni di gennaio: difficile un ritorno di fiamma della Juventus, più probabile invece che arrivi qualcosa dalla Premier League.

La certezza è che il Milan non cede Tomori per meno di 26 milioni. In caso dovessero arrivare offerte di questo tipo, il Milan potrebbe reinvestire la cifra per chiudere Gimenez dal Feyenoord. Il problema però è che il tempo sta per scadere e non c’è grosso margine di manovra, ecco perché è necessario affettare i tempi. In ogni caso, l’avventura di Tomori in rossonero sembra essere giunta al capolinea, per questo motivo l’addio potrebbe soltanto essere rinviato a giugno.