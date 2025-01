Lesione ai legamenti del crociato, cambio improvviso nel mercato del Milan

Un giocatore si è infortunato gravemente al ginocchio: il Milan potrebbe offrire una soluzione in prestito, i dettagli

Il Milan vuole provare a chiudere questo mercato di gennaio nel migliore dei modi. La delusione dei tifosi è tanta: una rosa piena zeppa di lacune e gli infortuni aveva bisogno di un intervento più massiccio e soprattutto in netto anticipo, così da aiutare Sergio Conceicao che si era guadagnato fiducia e stima con la vittoria della Supercoppa Italiana. Quell’entusiasmo doveva essere cavalcato anche con gli acquisti e invece, oltre a Kyle Walker, a meno di una settimana dal gong finale, ancora nulla.

C’è un tentativo in corso per Santiago Gimenez ma la sensazione è che, alla fine, non si farà. I tempi e le modalità ricordano tante altre trattative che in passato alla fine non si sono concluse positivamente. Potrebbe succedere qualcosa in uscita invece: c’è una trattativa in corso col Monza per Luka Jovic, che non rientra nel progetto tecnico di Conceicao, e attenzione sempre a quello che può succedere con Tomori. Ci sono poi altre operazioni minori che potrebbero accendere gli ultimi giorni di mercato in uscita e una di queste riguarda anche un ragazzo che avrebbe finora meritato più spazio ma che invece è stato utilizzato molto poco.

Prestito in Serie B, ecco l’occasione giusta

Doveva essere una stagione di grande lancio per Mattia Liberali, che era stato uno dei migliori della pre stagione con una tournée in America da protagonista contro Real Madrid, Manchester City e Barcellona.

Considerando l’assenza in rosa di un trequartista con determinate caratteristiche, ci si aspettava più spazio per lui con Paulo Fonseca, che lo aveva lanciato proprio durante quelle amichevoli. Invece, lo abbiamo visto titolare soltanto contro il Genoa sul finire dell’anno e poi basta (a parte una breve apparizione col Verona).

Liberali sta facendo grande fatica anche col Milan Futuro e con la Primavera. Problemi causati da un contesto di gioco che certamente non esalta le sue straordinarie caratteristiche. Che non si sposano granché anche con l’idea di Conceicao e per questo motivo si sta ragionando su un possibile prestito.

La Serie B potrebbe essere la strada giusta, la via di mezzo perfetta fra la prima squadra e l’U23. E in queste ore potrebbe essersi aperta la strada per una grande opportunità. Il SudTirol ha infatti perso Zedadka per tutta la stagione a causa di un infortunio: Liberali in prestito potrebbe essere un’idea in queste ultime ore di mercato.