Pronto a lasciare il Barcellona per il Milan: affare last minute

Dal Barcellona al Milan, il colpo è servito: ecco l’affare dell’ultimo secondo che può far contenti Sergio Conceicao e i tifosi rossoneri

Manca davvero pochissimo alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ed al Milan si pensa ai prossimi cambiamenti. Non è infatti detta l’ultima parola: la dirigenza sta pensando a diversi nomi in entrata.

Il campo non sta sorridendo al ‘Diavolo’ che tra mille polemiche ed in rimonta ha battuto il Parma, conquistando tre punti pesantissimi in classifica. Il quarto posto occupato dalla Lazio è a 5 lunghezze di distanza (i rossoneri hanno una gara in meno) e rimane quello l’obiettivo più importante della stagione: non partecipare alla prossima Champions League sarebbe un bagno di sangue, soprattutto dal punto di vista economico.

A questo punto della stagione bisognerà compattarsi per tentare la risalita: da giugno, però, è probabile che si cambi tanto. Per l’ennesima volta. Non è un mistero che tra le necessità più impellenti in quel di Via Aldo Rossi vi sia quella di rinforzare con decisione la difesa. Una retroguardia che spesso e volentieri ha mostrato crepe e limiti importanti e che recentemente ha accolto un grande colpo come Kyle Walker, arrivato dal Tottenham.

Colpo sul gong: il Milan lo prende subito

Ad ogni modo c’è un’altra idea che si sta facendo largo nei pensieri dei vertici rossoneri e che entro il 3 febbraio, termine ultimo per gli acquisti invernali, potrebbe effettivamente tramutarsi in qualcosa di più: una pista clamorosa per il Milan.

Si tratta di Andreas Christensen, centrale del Barcellona con un importante passato al Chelsea. Alla corte di Flick il nazionale danese sta facendo enorme fatica a trovare spazio, soprattutto dopo l’ultimo infortunio. Araujo, Inigo Martinez, Pau Cubarsi ed Eric Garcia sono avanti: al momento ha giocato appena 26′ in stagione. Un trend che, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net‘, se non dovesse cambiare nelle idee dell’allenatore tedesco, porterebbe Christensen a valutare l’immediato addio al Barcellona. Uno scenario pazzesco.

Scenario nel quale il Milan proverebbe a porsi in prima fila. Pare infatti che la dirigenza del Barcellona non sia affatto contraria alla partenza del difensore, sia in prestito che a titolo definitivo, per alleggerire il monte ingaggi. 4,3 milioni all’anno per un panchinaro sono davvero tanti, ecco perché l’addio del difensore da qui a pochi giorni potrebbe tramutarsi in realtà. Ibrahimovic e Moncada possono pensarvi: il rinforzo per la difesa del Milan può essere Andreas Christensen.